渣打純利11.4億美元按年跌54%　復派息9美仙　重啟回購計劃

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-02-25 13:12

渣打集團（2888）公布，截至去年12月底止全年業績，普通股股東應佔溢利11.41億元（美元．下同），按年少54%。渣打恢復派息，派發2020年普通股末期股息2.84億元或每股9仙。

去年該行稅前法定溢利16.13億元，按年跌57%；信貸減值22.94億元，按年飆153%。期內法定經營收入147.54億元，按年跌4%。去年第4季度普通股權一級資本比率為14.4%，與第3季度持平。去年全年淨息差減少31個基點至1.31%。

期內，經營收入減少3%，淨利息收入減少11%，其他收入增加4%，經營支出（不包括英國銀行徵費）減少2%。信貸減值增加13.88億元至22.94億元，主要由於所有客戶類別的第三階段減值增加8.23億元至14.67億元，其中約三分之一與去年第一季度報告的3名非關連企業及機構銀行業務客戶的風險承擔有關。第一及第二階段減值增加5.65億元至8.27億元，其中包括判斷性管理層額外撥加淨增加3.37億元。

有形股東權益回報下降340個基點至3%，乃由於受到新型冠狀病毒影響所致。按法定基準計算的每股盈利10.4美仙，按年少82%，按基本基準計算的每股盈利36.1美仙，按年少52%。

決定完成去年4月份暫停的股份回購計劃

集團主席韋浩思（José Viñals）表示，雖成本下降，但由於利率低企影響收入，加上減值增加，故集團溢利減少。減值增加的部分原因是集團於疫情蔓延期間，為未來潛在信貸損失而建立儲備，但集團仍維持高流動性，資本水平實際上進一步加強，而隨着近期經濟前景愈加明朗，董事會因此建議派發每股9仙的全年普通股股息。即使為建議普通股股息作出預留後，普通股權一級資本比率仍然高於13%至14%的目標範圍上限，遂決定完成於去年4月份暫停的股份回購計劃，意味集團將很快開始購買並隨後註銷價值最高為2.54億元的普通股。

韋又指，集團建議的全年股息及股份回購計劃，是現階段獲監管機構授權所能為股東提供的最大回報，兩者共佔於去年12月31日風險加權資產的0.2%。董事會對資本回報的立場，與監管機構要求集團撤回派發2019年末期股息建議之前的立場基本相同。既然恢復派息，集團預計在執行其策略並邁向10%有形股東權益回報目標的過程中，能夠逐漸提高全年每股股息。倘若在此期間產生的額外資本並未需要被撥作促進業務增長的資金，將繼續尋找最理想的方法，向集團的擁有人回饋剩餘的資本。

韋預計全球和集團今年整體會向好發展，然而未來一段時間內，仍要埋頭應對新型冠狀病毒帶來的健康及經濟影響，集團已展示正在做得更好，將集團橫跨亞洲、非洲和中東地區的主要市場中之明顯經濟動力，轉化成可創造盈利的增長。2018年底至2020年上半年底受新型冠狀病毒衝擊期間，集團每個季度的收入按可作對等比較的基準計算，增長介乎4%至8%，每個季度均錄得正收入與成本增長差。

冀2023年或之前ROTE至少達7%

集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，集團妥善應對公共健康的危機及地緣政治緊張局勢，策略性轉型進展良好，前景光明，新型冠狀病毒導致撥備增加、經濟活動減少、利率低企，去年的回報因此受到影響，但是業務仍保持穩健並且錄得盈利。展望未來，集團獨特的業務覆蓋全球最具活力的市場，使集團處於有利位置，受惠於這些市場的復甦跡象。

溫又指，將繼續專注於與別不同及高回報的網絡企業客戶及富裕客戶個人業務，而透過集團近期增強的數碼能力，現時可選擇性地拓展大眾零售銀行業務，集團亦將以與別不同的可持續發展產品領導市場，有能力為世界上最有需要的地區帶來改變，且創造盈利。而疫情爆發前，集團於各項重要財務及策略指標方面取得的進展，令集團有信心可以實現有形股東權益回報達至雙位數的目標。透過穩健的營運槓桿及審慎的資本管理，期望在2023年或之前有形股東權益回報（ROTE）至少達到7%，若利率較預期更早恢復至正常水平，期望ROTE達更高水平，重申承諾會將ROTE提升至超過10%。