希慎去年基本溢利跌7.3%　維持派末期息1.17元

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-02-25 12:47

希慎興業（0014）公布，截至去年全年盈轉虧至25.47億元，2019年全年賺48.45億元；若撇除投資物業公平值變動，基本溢利為23.98億元，按年跌7.3%。每股末期息派1.17元，連同中期息全年派1.44元，與去年持平。

營業額按年跌7%

期內，營業額按年跌7%，至37.1億元，主要因為旗下業務受新冠疫情衝擊所致，其中，寫字樓組合收入跌1%，出租率由前年的98%，跌至95％，雖然續約、租金檢討及新出租物業的租金水平仍然整體向上，但幅度已較 2019年收窄。

商舖組合收入跌12.9%，出租率按年持平，維持於96%，集團指，疫情下從多方面向租戶提供支援，包括租金寬減乃至市場推廣計劃等，惟去年續約、租金檢討及新訂立租約的整體租金水平向下。

住宅業務組合收入跌7.2%，續約、租金檢討與新訂立租約的租金水平整體平穩。另外，位於大埔的住宅項目，預計將於今年年底或2022年初竣工，會以今年年底或明年初開售為目標。

尋覓核心地區以外投資機會

集團指，未來策略將繼續聚焦於其根基所在的銅鑼灣利園區，同時積極尋覓核心地區以外的其他投資機會。主席利蘊蓮，2021年前景未明，很大程度取決於香港以至世界各地疫情能否受控，全球大量流動資金下，於低息環境下提供經濟刺激措施，世界各地的政府將聚焦於重啟經濟，「香港也不例外，我們需要令疫情受控，重啓經濟，改善民生。」