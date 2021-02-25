內媒﹕吉利不排除分拆純電動車業務

撰文： 張偉倫 孫素青 最後更新日期： 2021-02-25 15:17

吉利汽車（0175）昨晚公布與富豪汽車在業務合併及合作方案，同時雙方會保留現有獨立公司架構。有報道指出，吉利管理層在投資者會議上表示，不排除將純電動車業務分拆。

據內媒《財聯社》引述吉利汽車集團行政總裁安聰慧於投資者會議上指出，對於吉利會否將純電動車業務分拆，不排除有關可能性，並指出對各種方案會繼續進行研究。

他又指出吉利一定要成為智能電動車的領軍企業，公司亦有一定計劃，會擇機公布。

另一方面，據《彭博》報道，吉利首席執行官桂生悅指出，不與富豪合併﹑維持雙方的獨立公司架構更為對股東有利；又指出富豪估值問題是雙方合併最大缺點，亦為改變計劃的主要原因，放棄合併亦可避免公司股權遭攤薄。

他又指出業務合併不一定涉及股權，認為新計劃可以滿足到公司的目標，節省成本之餘亦可以產生更多利潤。

此外內媒《第一財經》今日（25日）報道，吉利汽車有望將未來新的純電動車公司的研發和生產基地落地合肥北城新區，總佔地面積達到一千餘畝。

有消息稱，吉利新公司名稱或為“Lingling Technologies”，新公司將統領吉利汽車旗下純電動汽車品牌，包括了管理基於SEA浩瀚智能進化體驗架構生產的車型、旗下領克品牌基於SEA打造的電動汽車，以及幾何電動汽車等品牌。新公司將獨立於傳統汽車部門，對SEA浩瀚架構的相關技術進行研究和更新，並以不同的方式獲取市場數據，以開發相應的電動車車型。此外，新公司還將設立獨立的銷售團隊，並在市中心開設展廳，融合直營和經銷商兩種銷售模式，以直接控制價格和庫存。