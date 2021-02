撰文: 區嘉俊 最後更新日期: 2021-02-25 17:03

網易(9999,NTES)發布去年Q4業績,收入達197.62億元(人民幣.下同),按年增加25.6%;非公認會計準則(non-GAAP)純利為16億元,按年跌56.3%。

全年計,收入736.67億元,按年增長24.4%。其中,遊戲業務全年收入為546.09億元,按年增加17.6%。有道全年收入31.68億元,按年增長143%;Q4收入為11.07億元,增長達169.7%。

網易指,《天諭》手遊於2021年1月上線後備受矚目,連續五天登頂中國iOS免費榜,並取得了暢銷榜最高第四的成績。國際市場方面,《荒野行動》在第四季度多次登頂日本iOS暢銷榜。在App Annie公佈的2020全球發行商52強榜單中,網易排名第二。

網易遊戲即將推出新品,包括:《哈利波特:魔法覺醒》、《The Lord of the Rings: Rise to War》、《超激鬥夢境》、《倩女幽魂隱世錄》、《暗黑破壞神®️:不朽™️》和《寶可夢大探險》等。