信和中期基礎溢利21.4億元　派息14仙

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-25 18:07

尖沙咀置業（0247）及旗下的信和置業（0083），以及信置旗下的信和酒店（1221）公布截至去年12月底的現財政年中期業績。其中信和未經審核股東應佔基礎溢利為21.42億元，按年跌21.3%；計及投資物業重估虧損，股東應佔溢利按年跌53.7%至12.86億元。派中期息14仙，按年持平。

信置指出期內物業銷售總收入為20.1億元；又指出目前在中﹑港﹑新加坡及澳洲悉尼擁有2,200萬平方呎土地儲備，當中40.3%為商業用地，住宅﹑工業及停車場分別佔36.3%﹑10.9%及7.1%，酒店用地佔土地儲備5.4%。

信置又指出，期內租金收入為18.42億元，按年跌12.6%。租金減少主要反映新冠肺炎疫情帶來的影響，包括出租率下跌﹑向部份租戶提供租金寬免等。期內收租物業整體出租率為90%，當中商舖物業出租率下跌6個百分點至91%。

公司指出，未來會繼續優化收益﹑提高效率及生產力，並提升產品及服務質素。管理層會選擇性策略補充土地儲備，又指出穩健的財政有助把握機會購入具良好發展價值的土地；又預期在2021年有機會有5個項目取得預售樓花同意書。

至於信置母公司尖置方面，期內股東應佔基礎溢利為11.61億元，按年跌20.5%；計及投資物業重估虧損，股東應佔溢利為6.92億元，按年跌53.6%。派中期息14仙。

信和酒店方面，期內轉盈為虧蝕4,550萬元，不派息。