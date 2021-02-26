花旗：小米造車可能性不大　與其輕資產商業模式有衝突

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-26 09:46

對於市傳小米或進入汽車行業，小米公吿回應，目前沒有造車計劃，未來需要等等看。近日，花旗在一份研報中表示小米造車的可能性不大。

花旗認為，一家科技公司若決定造車，必然伴隨着大量的汽車基礎科技技術的投資和汽車人才招募，但該行並沒有觀察到小米集團有相關行動，這或表明小米任何戰略部署都處於早期考慮階段。

另外，花旗認為小米不會造車的核心因素，是汽車製造本質上是重資產的，這和小米目前的輕資產商業模式截然不同。畢竟汽車製造比手機制造更為複雜，OEM供應鏈相對不太發達。若然小米造車必然要進行大量的資源投入，這是一項巨大的財務負擔，會破壞小米的盈利並影響主業。

花旗更指，與小米目前的物聯網布局一樣，通過與關聯公司合作，採用出售生態系統的方式進軍汽車圈可能是小米可能在汽車行業分一杯羹的唯一方式。

例如小米在2014年投資地圖提供商凱立德；雷軍創立的順為資本在2015年和2016年投資了蔚來和小鵬；小米還與戴姆勒子公司合作開發車內AI語音助手等。像與合作伙伴和附屬公司共同打造物聯網生態一樣，投資汽車製造商、技術供應商和其他汽車相關領域廠商可能是小米進入這一業務的一種方式，但這樣的做法對市場預期和小米估值的影響可能較小。

小米今日隨大市走低，開盤跌3.35%，報25.95港元。