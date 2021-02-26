巴克萊上調2021年油價預期　因美國供應緊張前景

撰文： 蘇梓墨 最後更新日期： 2021-02-26 16:00

據外媒周四（25日）報道，巴克萊（Barclays）上調2021年原油價格預期，指因在上周美國德克薩斯州遭遇冬季風暴後，美國產油商對油價上漲和庫存恢復常態的供給反應較預期更為消極。

該行將2021年布蘭特原油價格預期上調7美元至每桶62美元，將美國WTI原油價格預期調高6美元至每桶58美元。

該行稱，「較正常水平更寒冷的天氣條件，尤其是南部州的嚴寒天氣對生產的影響大過對需求的衝擊，因而令庫存恢復常態的過程加速。」

美活躍石油鑽機數目下跌

上周，美國能源企業的活躍石油鑽機數自去年11月以來首度減少，原因就在於德克薩斯州大部分地區遭遇寒潮。

巴克萊稱，美國產油商對油價上漲給出的消極的供給反應，說明供應增加需要更強有力的價格激勵。

2月25日油價徘徊於近13個月高位附近，因德克薩斯州的冬季風暴導致上週美國原油產量

巴克萊稱，「對於OPEC+放鬆支撐油市的舉措、出現感染性更強的新冠病毒新毒株，我們短期內仍持謹慎態度。」

料OPEC+下季每日增產150萬桶

該行並稱，一旦新毒株影響到美國，需求增長就會放緩。

巴克萊預計，OPEC+將在第二季度每日增產150萬桶，沙特阿拉伯會在4月份補回此前自願削減的產量，這將限制油價的上週空間。

美國銀行（BofA）全球研究及高盛資產研究（Goldman Sachs Equity Research）也在本週早些時候上調了今年的原油價格預期。