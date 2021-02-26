財經評論│恒指暴跌逾千點　Strong Hold定轉睇淡?　先考慮4因素!

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-02-26 20:30

美債息一度突破1.6厘，續創一年新高，觸發市場波動，恒指今日裂口大跌，午後跌幅擴大至逾千點，最後跌3.6%或1,093點，報28980點，失守29000關口，究竟現時要Strong Hold定轉睇淡? 要先考慮4因素!

美債息急升，令全球股市下跌，美國道指昨跌1.8%，納指大跌3.5%，標普500指數跌2.5%，亞洲市場亦同樣下跌，日、韓、台均跌逾2%以上。再者，A股市場在農曆新年後轉差，上證跌2.1%，滬深300指數跌2.4%，並疊加基金和機構投資者前期獲利甚豐，現時出貨鎖定利潤，港股慘受中美夾擊，今日再跌逾千點。

短線上，港股受上述三因素打擊而受壓，然而，中長期而言，市場對經濟復甦的本質未改、中概股回歸港股作第二上市、中國兩會等，後市有機會回穩後再上，也可重上3萬點。

香港市民陸續開始接種疫苗，公務員事務局局長聶德權指，復星與BioNTech研發的「復必泰」疫苗將於明日（27日）抵港。

疫苗效用高 經濟復甦添信心

新冠疫苗效用高，市場看好經濟復甦。以色列接種疫苗的速度冠絕全球，以色列一項大型實測研究顯示，美國輝瑞（Pfizer）/德國BioNTech共同研發的新型冠狀病毒疫苗不但保護力高，且對16歲以上所有年齡層都有效，包括60歲以上年長族群，16歲以上所有年齡層的受測者保護力可達94%。現時以色列已有近一半人口接種首劑新冠疫苗，並逐步放寬防疫措施。

至於香港也陸續開始接種疫苗，社交限聚令亦有所放寬。除科興疫苗外，公務員事務局局長聶德權指，復星與BioNTech研發的「復必泰」疫苗將於明日（27日）抵港，香港料可恢復逐步放寬防疫措施，未來經濟也可重啟及通關。

中國兩會將於下周（3月4至5日）舉行，A股即將進入維穩行情，港股亦有望回穩。

中國兩會舉行在即 進入維穩行情

另外，A股早在農曆新年後便調整，自高位累跌近6%，與現時美股高位下跌相比，A股再急跌風險降。同時，中國兩會將於下周（3月4至5日）舉行，A股即將進入維穩行情，港股亦有望回穩。

中概股回歸趨勢未變

中概股回港為市場焦點，百度（美：BIDU）、攜程（美：TCOM）、嗶哩嗶哩（美：BILI）等均有傳赴港作第二上市。

市場消息指，內地線上旅遊平台攜程計劃4月份在港上市，集資金額10億至20億美元（約78億至156億港元）。據指，攜程已在農曆新年前正式向港交所（388）秘密提交了第二上市的申請。另外，嗶哩嗶哩和百度有傳擬3月在港招股上市，分別集資最多30億美元（約234億港元）及42億美元（約328億港元）。中概股回歸趨勢未變，中長期對港股成交和氣氛有利。

中概股回歸趨勢未變，百度、攜程、嗶哩嗶哩等均有傳赴港作第二上市。（資料圖片）

美幣策未變 刺激方案待通過

市場預期通脹升溫，不過，美國聯儲局取態鴿派，主席鮑威爾為通脹憂慮降溫，重申寬鬆政策不改，又預期美國可能須時3年，才能實現2%的通脹目標。聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）認為，美國經濟前景光明，即使債息上升，相信不會導致儲局縮減每月買債規模。不過，市場繼續拋售債券，債息更是急升，要留意聯儲局下半年會否改口風，將幣策稍為收緊。

另外，美國眾議院預算委員會通過總統拜登的1.9萬億美元經濟刺激方案，將提交議事規則委員會審議，如獲通過，眾議院大會最快今日表決，參議院有望3月中之前進行全體投票。美國財政部長耶倫表示，如果國會通會1.9萬億美元的刺激經濟計劃，美國明年將可恢復充分就業，否則失業將持續多年。

總結而言，疫苗接種、中國兩會行情、中概股回歸趨勢未變，以及美國幣策依然寬鬆之下，港股回穩後可再上攻3萬關。