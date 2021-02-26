新世界發展中期純利10億元與去年相若　派中期息0.56元

撰文：許世豪
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新世界發展（0017）公布，截至去年底，中期股東應佔溢利為10.13億元，按年微跌0.4%；撇除投資物業重估，基礎溢利跌5%，至37.18億元；派中期股息每股0.56元。
期內，收入上升9.6%，至355.77億元；其中，香港應佔物業合同銷售金額為約263億元，超越2021財年200億元的目標；內地整體物業合同銷售金額為約112億元人民幣，完成集團目標五成六。
至於物業投資收入方面，本港收入組合為14億元，按年升7.1%，主要受惠九龍尖沙咀的大型綜合項目 Victoria Dockside 維港文化匯，以及位於鰂魚涌的甲級寫字樓 K11 ATELIER King’s Road 的整體出租率穩步提升。
集團指，通過積極出售非核心資產及業務，期内非核心資產出售金額合共約59億元；2021年1月，新創建出售環境業務主要資產作價65.33億元；由去年7月至今年2月底，集團共出售128億元非核心資產。
截至去年底，集團在香港持有應佔總樓面面積約935 萬平方呎之土地儲備可作即時發展，其中用作物業發展的佔約446萬平方呎。同時持有合共約1,646 萬平方呎待更改用途之應佔農地土地面積。