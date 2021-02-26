1月新股認購活躍　貸款與墊款總額上升11.8%

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-26 18:51

金管局今日發表的統計數字顯示，2021年1月份認可機構的存款總額上升9.8%。其中，港元存款及外幣存款分別上升18.6%及1%；人民幣存款上升10.5%，於1月底為7,977億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於1月份為5,813億元人民幣，而2020年12月份的數字為5,358億元人民幣。

1月份貸款與墊款總額上升11.8%，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）按月上升16.7%，在香港境外使用的貸款微升0.3%。由於港元貸款升幅較港元存款大，港元貸存比率由2020年12月底的83.5%升至1月底的83.9%。

1月份存款及貸款的變化，部分由於新股認購活動所致。若撇除新股認購貸款及所產生的存款，1月份存款總額及港元存款分別上升3.2%及5.3%，貸款與墊款總額上升2.6%。

1月份港元貨幣供應量M2及M3按月同時上升17.3%，按年分別上升23.3%及23.2%。經季節因素調整的港元貨幣供應量M1於1月份上升5.9%，按年增31%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於1月份同時上升9%，按年分別上升15.2%及15.1%。若撇除新股認購貸款所產生的存款，1月份港元貨幣供應量M2及M3皆上升5.1%，按年上升10.4%；而貨幣供應量總額M2及M3於1月份同時上升2.8%，按年上升8.6%。