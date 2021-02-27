美股跌宕｜道指曾急跌近500點後放緩　納指升逾220點｜持續更新

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-02-27 01:36

美股三大指數2月26日集體高開後不久急速下滑，道指曾跌近500點。美債收益率早段略有回落，仍保持在一年高點1.5％附近。

【01:30】納指升幅加大，升220.45點，或1.68％，報13339.88點；標普500指數升25.56點，或0.67％，報3854.90點。道指跌幅收窄，跌140.12點，或0.45％，報31261.89點。

【00:45】道指跌勢放緩，跌228.6點，或0.73％，報31173.41點；納指升145.71點，或1.11％，報13265.14點；標普500指數升9.04點，或0.24％，報3838.38點。Tesla 報價687.920美元，升0.84%。

指數成分股中，網路商店平台ETSY盤中大升超過12%，應用材料（AMAT）、蘋果（AAPL）、微軟（MSF）都有不錯的升幅以及成交量。

憧憬疫後生活，旅游股造好，Airbnb（ABNB）， Trip Advisor（TRIP）分別錄得13% 以及10%以上的升幅。不過中概股携程（TCOM）股價則未見起色。

【23:45】開市一小時左右，道指曾低見30911.37點，跌490點，或1.5％，納指以及標普500指數也曾下跌。納指其後反彈升逾百點，標普徘徊在升跌之間，港股夜期的變化也隨外圍徘徊在正負之間。

近日美債收益率飆升，25日突破1.6％創一年新高，使投資者擔心美聯儲可能被迫削減QE或提早加息。美國國會26日較後時間表決總統拜登（Joe Biden）的1.9萬億美元紓困案，料將獲得通過。