恒指升逾300點　美團彈5%｜持續更新

撰文：張偉倫
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上周五美國十年期國債債息率回落至1.4厘左右，帶動納指反彈惟道指仍下挫469點。經過上周五的大跌市後，今早亞太區股市普遍回升，其中日本股市揚約600點，重上29500點；預期今早港股可以隨亞太區股市升勢而高開。另一方面，恒指公司於上周五收市後宣布，將阿里健康（0241）﹑龍湖（0960）及海底撈（6862）納入為恒指成份股，會於本月15日生效，三者股價表現料成今日投資者關注對象。
【09:53】日股勁升650點
日股勁升650點，報29616點；澳洲ASX 200指數報6774點，升101點。
【09:48】中信證券供股 股價受壓
中信證券﹙6030﹚宣布AH股供股計劃，H股早段瀉4.06%，報16.04港元，A股則大瀉6.68%，報24.43元人民幣。
【09:45】恒指升幅收窄至338點
恒指升幅收窄，最新報29318點，升338點，恒生科指最新報9223點，升269點，國指最新報11421點，升174點。
騰訊（0700）最新報681.5元，升2.9%，美團（3690）升5%，報357元，小米（1810）升2%，報25.8元，阿里（9988）升0.9%，報234.6元。
汽車股方面，比亞迪（1211）升1.8%，報200.8元。
【09:22】恒指高開477點
港股高開，恒指最新報29457點，升477點，國指最新報11465點，高開218點，恒生科指最新報9209點，升255點。
恒指方面，成分股數目由52隻增至55隻，新染藍的包括阿里健康（0241）、龍湖集團（0960）及海底撈（6862），三股今早開市分別升7.5%、6.08%、8.09%。