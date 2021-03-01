港股半日升348點　科技股上揚　地產股收低｜持續更新

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-01 12:12

上周五美國十年期國債債息率回落至1.4厘左右，帶動納指反彈惟道指仍下挫469點。經過上周五的大跌市後，今早亞太區股市普遍回升，其中日本股市揚約600點，重上29500點；預期今早港股可以隨亞太區股市升勢而高開。另一方面，恒指公司於上周五收市後宣布，將阿里健康（0241）﹑龍湖（0960）及海底撈（6862）納入為恒指成份股，會於本月15日生效，三者股價表現料成今日投資者關注對象。

【12:10】恒指半日升348點

恒指半日揚348點，報29328點，國指升143點，報11390點，恒生科指升9220點，升266點，成交額為1,201.9億元。

科技股反彈，騰訊（0700）升3.8%，報688元，美團（3690）升6.1%，報360.8元，小米（1810）升3%，報26.05元，阿里（9988）升0.7%，報234元，京東（9618）升2.9%，報370.4元，網易（9999）升2.4%，報170元。

債息回落拖累金融股表現，滙豐（0005）跌2.9%，報45.95元，恒生（0011）跌1.6%，報147.6元，中銀（2388）跌1.7%，報25.35元，渣打（2888）跌2.3%，報49.9元。

地產股方面，長實（1113）跌0.7%，報45.25元，新世界（0017）跌3.3%，報38.15元，新地（0016）跌4.2%，報119.4元。

【11:12】恒指升226點

恒指升幅進一步收窄，最新報29206點，升226點，國指106點，報11353點，科指升9139點，升184點。

收租股今早表現疲弱，九倉置業（1997）跌2.4%，報45.25元，希慎（0014）跌1.1%，跌32.7元，領展（0823）跌0.6%。

【10:57】恒指升338點

恒指升幅又再次收窄，最新報29318點，升338點，國指升168點，報11415點，科指最新報9205點，升250點。

金礦股今早未見反彈，招金（1818）跌0.5%，報7.81元，山東黃金（1787）跌1%，報15.5元，紫金（2899）跌0.2%，報11.48元。

一拖 （0038） 一度飆逾一成，破頂高見4.43元，最新報4.35元。早前內地農業農村部發布關於落實好黨中央、國務院2021年農業農村重點工作部署的實施意見提出，將實施新一輪農機購置補貼政策。

中化化肥（0297）最新升4.42%，報1.18元。

【10:16】恒指升幅再次擴大至逾400點

港股升幅再次至逾400點，恒指最新報29415點，升435點，國指升218點，報11465點，恒生科指升338點，報9293點。

擬進行私有化的中國有贊（8083）升2.4%，報3.4元。

至於將被剔出國指的中石油（0857），升0.4%，報2.79元。

【09:53】日股勁升650點

日股勁升650點，報29616點；澳洲ASX 200指數報6774點，升101點。

【09:48】中信證券供股 股價受壓

中信證券﹙6030﹚宣布AH股供股計劃，H股早段瀉4.06%，報16.04港元，A股則大瀉6.68%，報24.43元人民幣。

【09:45】恒指升幅收窄至338點

恒指升幅收窄，最新報29318點，升338點，恒生科指最新報9223點，升269點，國指最新報11421點，升174點。

騰訊（0700）最新報681.5元，升2.9%，美團（3690）升5%，報357元，小米（1810）升2%，報25.8元，阿里（9988）升0.9%，報234.6元。

汽車股方面，比亞迪（1211）升1.8%，報200.8元。

【09:22】恒指高開477點

港股高開，恒指最新報29457點，升477點，國指最新報11465點，高開218點，恒生科指最新報9209點，升255點。

恒指方面，成分股數目由52隻增至55隻，新染藍的包括阿里健康（0241）、龍湖集團（0960）及海底撈（6862），三股今早開市分別升7.5%、6.08%、8.09%。