《彭博》：航空股暴升　但距全面復甦仍有距離

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-01 11:25

《彭博》報道，世界航空指數本月飆升15%，但比2020年新冠疫情前峰值低17%。休閒旅遊似乎將在未來幾個月大幅反彈，但商務旅行和洲際航班的復甦似乎還有一段時間。

彭博資訊（Bloomberg Intelligence）的Rob Barnett和Conroy Gaynor表示，隨著英國及其他地區旅行限制的緩解，瑞安航空，威茲航空和其他低成本航空公司將最快恢復。由於長途旅行的反彈可能不會那麼快，IAG等提供全方位服務的航空公司的步伐可能會放緩。

分析師對經濟復甦持懷疑態度。在歐洲主要航空公司中，經紀公司僅看到兩家為投資者在明年帶來積極的股價表現。對於德國漢莎航空公司和法航荷航，分析師的平均目標價格降幅超過40％。

彭博情報機構對亞洲航空公司的指數已飆升5.4％，彌補了自上個月以來的所有損失，是2020年1月以來的最高水平。

香港交銀國際（Bocom International）分析師尤璐雅（Luya You）指，如果疫苗被廣泛接受，接下來要注意的是亞洲國家是否使用所謂的疫苗護照，即是豁免旅行者隔離檢疫或縮短檢疫時間的證書，這將成為該行業的巨大催化劑。

她指出一旦國際旅行恢復，一些中國航空公司就有可能搶佔全球市場份額，包括中國南方航空公司，中國國際航空公司和中國東方航空公司。

報道又指，由於新冠疫苗的推出，美國航空公司的股票自8月以來飆升。升幅最大的公司包括夏威夷控股公司，阿拉斯加航空公司，SkyWest公司，JetBlue航空公司和達美航空公司。

自2020年初以來，航空業的標準普爾指數僅下跌了約14％，但對航空公司的2021年平均預期收益自去年5月初急劇下降之後，自5月以來一直保持在同一水平。