積金局：冀eMPF平台明年底完成構建工作　料2025年全面推出

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-01 12:42

積金局候任主席劉麥嘉軒在立法會財經事務委員會上指出，eMPF平台於今年初起進入重要發展階段，預計最快在2022年底完成平台構建的工作，並將會分階段推出服務，預料在2025年全面推出。

多名議員關注強積金制度的行政費偏高，回報偏低，劉麥嘉軒則回應稱，截至今年1月底，強積金的年率化回報是5%，高於同期的1.8%通脹率，認為制度是經得起考驗，eMPF平台將有效調低行政費。

至於有市民反映意見，希望在疫情下提早提取個人強積金權益作應急用途，劉麥嘉軒表示，一直關注問題並同情市民在經濟低迷生活困難，但強調這是政策問題，需交由政府決定，積金局負責執行及監督條款，及配合任何改動工作。她續稱，強積金計劃的原意是透過長遠投資，保障市民退休，提早領取款項會削弱退休金額。

另外，根據積金局提交給立法會文件顯示，預計2021至22年度將錄得約2.27億元營運赤字，在營運開支方面預計約5.87億元，較去年度修訂預算沒有增幅；總收入約3.6億元，按年增長逾3倍，收入大幅增加主要是由於自去年10月起，積金局向MPF受託人收取註冊年費。未來六年收取佔比，定於受託人管理下的註冊計劃淨資產值0.03%的水平，到第七年會再檢討。