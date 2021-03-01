全球債市跌勢未止　全球主要央行出手干預壓力增

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-03-01 17:14

據《路透》報道，上周五（2月26日）部份亞洲國家央行的舉措未能止住全球債市的跌勢，這加大了全球主要央行採取行動的壓力。此舉令驚慌失措的投資者拋售資產彌補日益加大的虧損，並將撤離股票市場。

這種反常的走勢令人想起去年3月的市場狀況，而且目前疫情後的復甦已進入一個微妙階段，金融市場迅速對過去一年暢旺全球股市的廉價資金或即將消退做出了反應。

澳洲央行上周五意外購買公債，試圖給債市止血，並安撫現貨市場，但期貨交易更加活躍，表明該行的舉措並未平息擔憂。另外，韓國央行承諾6月底前將購買高達63億美元公債，但韓圜仍繼續走軟，兩日跌幅超過1.5%。

隨著跌勢蔓延至黃金、股票、大宗商品和新興市場貨幣等資產，投資者期盼全球主要央行能盡快出手干預。

隨著跌勢蔓延至黃金、股票、大宗商品和新興市場貨幣等資產，投資者期盼全球主要央行能盡快出手干預。（VCG）

基金管理公司Perpetual駐悉尼投資策略主管Matt Sherwood表示，「很明顯，各國央行現在需要對債券市場加以限制。」他認為，這樣總比坐視不理等它們自己消退更具建設性。市場尤其關注日本央行或美國聯儲局是否會加大較長期債券的購買力度。

債券通常被認為是一種安全的押注，處於金融市場的核心。經濟復甦的速度和通脹上升的預期推動了全球債市暴跌，儘管各大央行都預計消費者價格漲勢温和，且資金成本維持較低水平。但債券大跌也有可能阻礙復甦，並顛覆市場，因為投資者會清算有利可圖的交易，以彌補持有債券的損失。

債券收益率上升意味著債券價格下跌，也就是資本損失。指標10年期美國公債收益率錄得近40個基點的月度漲幅，為逾四年來最大。

10年期澳洲主權債券收益率和新西蘭主權債券收益率分別攀升71個基點和77個基點，打擊了投資者。即使是敢於冒險的日本人也在本國和國外市場尋求避險，日經指數遭遇近一年來最大降幅，日圓大幅攀升。