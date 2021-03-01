中國有贊「轉板」　變身純正SaaS股　中原資產管理：達雙重目標

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-01 19:44

中國有贊（8083）計劃私有化，分派現金及有贊科技的股份予現有股東，並將持股51.9%的有贊科技以介紹方式上市，最終將向聯交所申請撤銷中國有贊股份於聯交所GEM的上市地位。

有贊科技同日遞交上市申請文件，集團指2019年的收入為9.97億元（人民幣，下同），已經超出5億港元；截至去年9月底止九個月的收入為11.3億元；上市時的預計市值超過40億港元，故符合上市規則第8.05(3)條下的市值╱收益測試。

介紹方式上市不涉及公開發售股份

集團已向聯交所上市委員會申請批准其已發行股份以介紹方式上市及買賣，將不涉及公開發售股份或公司任何其他證券以供購買或認購，且不會就以介紹方式上市籌集任何資金。

截至2020年9月底止九個月，有贊科技收入錄得11.3億元（人民幣，下同），按年增長72%；期內虧損2.16億元，按年收窄47%。期內，GMV錄得722億元，按年增長85.6%；訂閱解決方案及商家解決方案收入為11.19億元，按年增長72.1%；付費商家數量為9.78萬名，按年增長28%；新付費商家數量為4.51萬名，按年增21.5%。

中原資產管理投資總監簡志健（Michael）認為中國有贊「轉板」是達到雙重目標。（區嘉俊攝）

中原博立樂見有贊轉主板

中國有贊屬中原博立主要持倉之一，中原資產管理投資總監簡志健稱，是次中國有贊以另類方式「轉板」，應是投資者樂見的事。他指出，中國有贊透過私有化再以介紹方式將有贊科技上市，其中一個原因是集團近期有管理層變動，令其不能通過上市條例從GEM板轉主板。

簡志健指，以甚麼方式「轉板」並非十分重要，而是次「轉板」將過去中國有贊只持有52%的SaaS業務、即有贊科技，變成上市公司100%持有的業務，並借機在主板上市，是達到雙重目標。

經過一輪計算後，以2021年的預測收入計算，中原博立估計中國有贊價值4元以上，而今日有大行發表報告，估計每股價值亦超過4元。簡志健補充，雖然中國有贊今日價格波動，但僅反應市場有不同解讀，無須太在乎短線波動。