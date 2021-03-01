華興資本﹕於美上市中概股控股股東解禁潮下月出現　涉430億美元

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-01 21:14

華興證券（香港）根據從彭博和萬得下載整理的資料，按當前價格估算，發現在未來的6個月中，港股市場和在美上市中概股將分別迎來2,040億元和655億美元規模的解禁潮。

其中，港股市場在今年8月的單月解禁規模最大，控股股東可解禁限售股總股數為3.06億股，總金額為695億元，分別占這些公司自由流通股份市值和總市值約15%和4%；在未來6個月的全市場解禁總市值中軟件服務板塊佔比最高（36%），而零售板塊上市公司的解禁市值伺板塊總市值的比例最高（38.8%）。

在美上市中概股已在今年2月迎來單月規模最大的解禁潮，下一輪解禁潮將出現在今年4月，控股股東可解禁限售股總金額為430億美元，分別佔這些公司流通股份市值和總市值約92%和86%；在未來6個月的全市場解禁總市值中多元金融板塊佔比最高（56%），而且多元金融板塊上市公司的解禁市值佔本板塊總市值的比例也最高（93%）。

華興證券（香港）整理了過去5年新上市公司在禁售期結束後分板塊和分市值規模的股價表現，發現限售股解禁增加了市場股票流通量，會對股價表現帶來一定壓力。在港股市場，大部分板塊在禁售期結束後一個月和三個月內都跑輸了恒生指數表現，僅有能源和可選消費板塊在禁售期結束後一個月內跑贏了恒生指數，公用事業、材料和醫療健康板塊在禁售期結束後三個月內跑贏了恒生指數。59%和58%的新上市公司分別在禁售期結束後一個月和三個月內跑輸了恒生指數表現；市值高於100億元的大市值股票在禁售期結束後三個月內跑輸了恒生指數表現，同一時期中市值股票和市值低於10億元的小市值股票則分別有59%和57%跑輸大市。

對在美上市中概股來說，在180天禁售期結束後三個月內有63%的新上市公司股價表現跑輸了納斯達克中國金龍指數，其中所有的公用事業板塊公司、80%的能源板塊公司和67%的金融板塊公司跑輸了納斯達克中國金龍指數。