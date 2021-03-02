美國銀行稱10年期美債真正關口是1.75厘

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-02 08:45

美國債券市場的壓力，何時會變成股票投資者的麻煩？美國銀行（Bank of America）的答案是，當10年期美國國債的收益率達到1.75%的時候。

《新浪財經》周一（1日）報道，美銀以Savita Subramanian為首的策略師寫道，之前收益率徘徊在歷史低點附近的時候，許多人將資產配置到股票市場，若10年期美國國債的收益率突破1.75厘，他們很有可能回歸傳統的固定收益資產。歷史表明，這是「資產配置者開始迴歸債券的臨界點」。

上週（2月22日至2月26日當週）基準10年期美國國債的孳息率一度超過了標普500指數的股息收益率。美國銀行策略師們寫道：「現在除了股票還有其他選擇。」

這與近年來流行的一句口頭禪恰好相反。近年來，由於美國國債孳息率跌至歷史低位，並且通貨膨脹率保持低迷，對於許多人來說，除了股票之外「別無選擇」成了人們轉向風險較高資產的理由，也證明了標普500指數估值接近二十年高點的合理性。

上周基準10年期國債孳息率飆升至12個月高位，給風險資產造成重創。由於人們猜測對抗新冠肺炎疫情方面的進展，以及大規模刺激措施帶來了經濟中某些領域過熱的風險，納斯達克100和標普500指數都出現連續兩周下跌。

不過，1.75厘或許並不像看起來那樣近。Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen表示，債券收益率可能會上升到1.5厘附近暫停，然後再發動新一輪升勢。他列舉的原因之一是最近的寒冷天氣，這可能導致下個月的經濟數據疲軟﹕包括零售銷售放緩。他在一份報吿中寫道，這將減輕對經濟過熱的擔憂。