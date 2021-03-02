蔚來去年虧損收窄逾五成　盤後股價仍挫6%

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-02 08:17

中國高端智能電動車企業蔚來（美：NIO）公布截至2020年12月底的2020財年第四季度和全年未經審計的財務報吿。

蔚來3月1日收盤漲8.69%，報49.76美元，盤後公布業績後跌近6%。

2020年第四季度歸屬於普通股股東的淨虧損為14.922億元人民幣，按年下降48.4%，按月增加25.6%。除股權激勵費用以及可贖回非控制權益贖回價值的增值之外，調整後歸屬於普通股股東的淨虧損（非美國通用會計準則）為13.262億元人民幣。

2020年第四季度總收入為66.411億元人民幣，按年增長133.2%，按月增長46.7%。第四季度淨虧損為13.886億元人民幣，按年下降51.5%，按月增長32.6%。除股權激勵費用，調整後淨虧損（非美國通用會計準則）為13.284億元人民幣，按年下降52.8%，按月增長33.1%。

第四季度汽車銷售額為61.74億元人民幣，按年增長130%，按月增長44.7%。第四季度蔚來交付汽車數量為17,353輛，相比之下，2019年第四季度交付了8,224輛，2020年第三季度交付了12,206輛。2020年全年交付數量為43,728輛，2019年為20,565輛。

2020年全年淨虧損為53.041億元人民幣，按年減少了53%。除股份支付費用，調整後淨虧損（非美國通用會計準則）為51.170億元人民幣，按年減少了53.3%。

2020年歸屬於普通股股東的淨虧損為56.108億元人民幣，按年減少了50.8%。除股份支付費用以及可贖回非控制權益贖回價值的增值之外，調整後歸屬於普通股股東的淨虧損（非美國通用會計準則）為51.120億元人民幣。

2021年2月，蔚來通過回購一部分投資者的股權以及認購新增註冊資本完成了對蔚來中國控股權益的增加。公司目前持有蔚來中國90.360%的股權。

公司預計，2021年第一季度車輛交付量將達到20,000和20,500輛之間，較2020年第一季度增長約421%至434%，較2020年第四季度增長約15%至18%。

預計總收入在73.823億元人民幣至75.572億元人民幣之間， 相比2020年第一季度增加約438.1%至450.8%，比2020年第四季度增加約11.2%至13.8%。