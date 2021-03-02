港股倒跌近300點　港交所再失「啡底股」｜持續更新

美股大幅高收2至3%，美國1.9萬億美元本周將於參議院進行辯論，而強生旗下只需注射一劑的新型疫苗開始付運，刺激股市向上。道指收市報31535點，升603點。納指報13588點，升396點。標指報3901點，升90點。
【11:48】
恒指跌幅擴大，最新報29147點，跌278點，國指最新報11406點，跌46點2恒生科指最新報9381點，升82點。
港交所（0388）升0.2%，最新報490.8元，騰訊（0700）升1.1%，最新報705元，美團（3690）升1.4%，最新報372元。
【11:17】信義系轉跌
恒新指數最新報29296點，跌155點。
信義系轉跌，信義光能（0968）倒跌6.5%，報15.96元。信義能源（3868）同樣倒插6.1%，報4.43元。
美團（3690）最新升1.9%，報373.6元。港交所（0388）升1.02%，報494.6元。
【10:52】港股倒跌逾百點
恒生指數倒跌近100點，最新報29357點，跌94點。科指升126點，報9425點。
油價偏軟，「三桶油」跑輸，中海油（0883）挫3.8%，報8.8元。為表現最差藍籌。中石化（0386）最新報4.12元，跌3.3%。
中國生物製藥（1177）最高見9.24元，最新升4%，報9.02元，暫時藍籌表現最好。美團（3690）最新升1.5%，報372.2元。
【10:25】眾安在綫飆逾7%
眾安在綫（6060）飆逾7%，最新報57.2元。其他保險股，友邦（1299）則跌0.85%，報99.05元；平保（2318）跌0.5%，報95.25元。
【10:21】港股升幅逾300點
港股升幅擴大，最新報29758點，升305點，國指最新報11629點，升175點，恒生科指升307點，報9606點。
騰訊（0700）升3.3%，報720元，美團（3690）升4.4%，報383元，小米（1810）升4.3%，報26.9元，京東（9618）升3.7%，報388.4元。
信義系方面，信義玻璃（0868）升3.2%，報24.45元，信義光能（0968）跌4.2%，報16.34元，信首能源（3868）跌3.4%。
港交所（0388）重上500元關，報507.5元，升3.7%。
【10:14】台股假期後上揚
亞太區股市普遍上揚，假期後復市的台灣加權指數，最新報16187點，升233點，韓國KOSPI指數最新報3080點，升67點，澳洲ASX 200指數最新報6813點，升23點，日股跌29636點，跌27點。
【09:40】港股升幅收窄
大市升幅收窄，恒指最新報29531點，升78點，國指升57點，報11510點，恒生科指升215點，報9514點。
騰訊（0700）升1.6%，報708元，阿里（9988）跌0.4%，報233.6元，美團（3690）升2.5%，報375.8元。
國美（0493）跌8.2%，報2.13元。
滙豐（0005）跌1.4%，報45.45元；港交所（0388） 升0.8%，報493.6元。
發盈警的海底撈（6862）跌3.3%，報66.6元。
【09:20】恒生指數高開255點
恒生指數高開255點，開報29708點。國指升145點，報11599點。騰訊（0700）升逾2%，報712元。美團（3690）升近6%，報388元。快手（1024）升近7%，報335元。
中芯國際（0981）升7.1%，報28.65元。藥明生物（2269）升3.8%，報106.2元。信義光能（0968）績後升3.6%，報17.68元。