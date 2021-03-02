港股升幅收窄　騰訊企穩700元　海底撈盈警跌逾3%｜持續更新

撰文：劉紹蘭
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美股大幅高收2至3%，美國1.9萬億美元本周將於參議院進行辯論，而強生旗下只需注射一劑的新型疫苗開始付運，刺激股市向上。道指收市報31535點，升603點。納指報13588點，升396點。標指報3901點，升90點。
【10:14】台股假期後上揚
亞太區股市普遍上揚，假期後復市的台灣加權指數，最新報16187點，升233點，韓國KOSPI指數最新報3080點，升67點，澳洲ASX 200指數最新報6813點，升23點，日股跌29636點，跌27點。
【09:40】港股升幅收窄
大市升幅收窄，恒指最新報29531點，升78點，國指升57點，報11510點，恒生科指升215點，報9514點。
騰訊（0700）升1.6%，報708元，阿里（9988）跌0.4%，報233.6元，美團（3690）升2.5%，報375.8元。
國美（0493）跌8.2%，報2.13元。
滙豐（0005）跌1.4%，報45.45元；港交所（0388） 升0.8%，報493.6元。
發盈警的海底撈（6862）跌3.3%，報66.6元。
【09:20】恒生指數高開255點
恒生指數高開255點，開報29708點。國指升145點，報11599點。騰訊（0700）升逾2%，報712元。美團（3690）升近6%，報388元。快手（1024）升近7%，報335元。
中芯國際（0981）升7.1%，報28.65元。藥明生物（2269）升3.8%，報106.2元。信義光能（0968）績後升3.6%，報17.68元。