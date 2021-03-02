Zoom第四季度淨利潤大增16倍　盤後大漲逾9%

撰文： 潘暘 最後更新日期： 2021-03-02 10:15

截至當地時間周一（1日）美股收盤，Zoom股價漲9.65%，報409.66美元。隨後截至收盤後，Zoom股價再度上漲36.05美元，至445.71美元，漲幅為9.65%。值得一提的是，過去52周，Zoom的最高價為588.84美元，最低價為100.88美元。

視頻會議軟件開發商Zoom公布第四季度總營收為8.825億元（美元‧下同），淨利潤為2.606億元，歸屬於公司普通股股東的淨利潤為2.604億元。

財報顯示，截至2021年1月31日的這一財季，Zoom淨利潤為2.606億元，相比之下上年同期的淨利潤為1,534萬元；歸屬於公司普通股股東的淨利潤為2.604億元，與上年同期的1,531萬美元相比大幅增長16倍；歸屬於公司普通股股東的每股攤薄收益為0.87元，相比之下上年同期為0.05元。

Zoom預計，2022財年第一季度總淨營收預計將達9億元到9.05億元，運營利潤預計將達2.95億美元到3億美元，每股攤薄收益預計將達0.95元到0.97元，這一業績展望遠超分析師預期。此外，2022財年總淨營收預計將達37.60億元到37.80億元，運營利潤預計將達11.25億美元到11.45億美元，每股攤薄收益預計將達3.59元到3.65元。