朝雲集團(6601)市盈率幾多？　中金預測會在此水平

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-03 15:00

立白旗下朝雲集團 （6601） 於2月26日至3月3日招股，全球發售共3.33億股，當中約一成在港公開發售。每股發售價介乎7.8元至9.2元；一手500股，入場費4,646元。

按照發售價範圍的中位數8.5元計算，經扣除應付的預計包銷費用及預計發售開支後，假設超額配股權未獲行使，則估計全球發售所得款項淨額約26.63億元；假設超額配股權悉數獲行使，則為30.72億元。

較當初藍月亮招股書，當時藍月亮市值介乎586億至756億元，2019年歷史市盈率介乎54倍至70倍。若朝雲集團以上限定價，朝雲集團的市盈率則與藍月亮當時上市市盈率相近。

2020年8月的發行前投資者折價98.2%，低於發售價的1/50

朝雲集團於2015年至2019年間過往五年，按零售額計，在中國家居護理行業本土公司中位列第三並在中國家居護理行業的所有公司中排名第四，於2019年佔市場份額6.3%。承銷商之一的中金發表報告指出，收入來源較為單一化。朝雲集團由2017年至2020年首9個月，收入超過6成主要來自殺蟲驅蚊，又認為該產品的需求下降或公司未能升級殺蟲驅蚊產品組合，可能會對公司的收益產生負面影響。

不過，中金又指，預測2021年朝雲集團未來市盈率為36.2至47.5倍，2021年行業平均市盈率為31.3倍，朝雲集團市盈率處於行業中間水平，當中藍月亮的2021年預測市盈率分別為45.9倍。