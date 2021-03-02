賽生藥業（6600）暗盤前部署　睇上30蚊無難度？｜新股IPO

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-02 13:40

賽生藥業（6600）今日公布中籤結果，一手﹙500股﹚中籤率僅3%，認購140手或70,000股才穩中一手。

香港公開發售部分超額認購1,067倍，其中認購額為500萬元以下的申請錄得42萬份，合共認購總數32.82億元，相當於甲組初步包括的579.95萬股香港發售股份的約566倍；至於認購總額逾500萬元的「乙組客」，合共認購91.05億股，相當於乙組初步包括的579.95萬的1,570倍。

認購30萬股、超過500萬元的乙組頭，僅穩獲2手，部分額外獲分1手。（分配結果文件）

大手客難分貨 「頂頭鎚飛」回本須升三至四成

乙組跑道擠擁，斥資569萬元認購30萬股的「乙組頭」，合共錄得8,065份申請，僅獲分2手，部分申請人獲額外分多一手。至於認購579.95萬股的「頂頭鎚飛」合共錄得167張，每人僅獲分20手。

以市場孖展利率2.98%至3.98%計算，假設申請人借入9成孖展，須借入9,911萬元，7日息由5.6萬至7.5萬元。獲分20手的「頂頭鎚飛」，估計賽生首日升幅須達30%至40%才可抵銷利息成本。

陳政深：分貨後「乾身」 建議短線獲利

艾德證券期貨聯席董事陳政深指，賽生藥業的基石投資者合共認購5,513萬股，佔全球發售項下發售股份的47.53%。至於前25大股東合共認購6,371萬股，全球發售後所持有股份達6.25億股，佔已發行股份總數的89.97%。

陳政深認為，賽生藥業的分布偏「乾身」，但又未至於快手（1024）這樣乾身，是正常的受歡迎股份。他坦言不要期望這類股能夠首日升3倍，始終賽生藥業並非未有盈利的「B仔股」，幻想空間不是太多，建議有幸中籤者可短線獲利。

獨立股評人聶振邦指，賽生藥業分貨格局與諾輝健康相似，相信可造就暗盤及上市初期股價造好。（資料圖片）

基投認購佔47.53% 機構難分貨

獨立股評人聶振邦指，賽生藥業貨源集中，連國際配售的承配人都難以分貨。聶振邦稱，國際配售發售合共5,799.1萬股發售股份，而前25大承配人已經認購6,774.2萬股，意味賽生藥業將會動用超額分配權，額外分配1,739.75萬股，否則沒有足夠股份分配。

他分析指，首25大承配人中，扣除11位基投，餘下14最大的承配人僅獲分1,261.2萬股，平均每名承配人獲分90萬股。撇除合共僅分5.45萬股的45名承配人，其餘141名承配人僅可獲分約760萬股，平均每人僅分5.4萬股，即約108手。

聶振邦上望38元 30元有支持

聶振邦認為，賽生藥業分貨格局與諾輝健康（6606）相似，街貨集中，相信可造就暗盤及上市初期股價造好。他看好暗盤可達30元水平，較上市價18.8元高出近60%。至於上市首星期則可上望35元至38元，潛在升幅最多超過一倍。

雖然賽生藥業並非爆發力強的「B仔股」，但聶振邦認為它是近期基本面最強的醫藥股。他指出，賽生藥業盈利能力強，市盈率偏低，上市價的歷史市盈率只有11倍。他認為賽生藥業可與海吉亞醫療（6078）比較，而海吉亞醫療相對盈利能力不太高，相信賽生上市後可企穩30元以上水平。