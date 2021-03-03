興業證券張憶東：從增加財政收入角度看　提高印花稅是短視

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-03 08:34

近日，因為香港上調股票印花稅，導致港股和A股市場出現大幅回調。對此，興業證券首席全球策略分析師張憶東，在全景網主辦的「全景資本圈雲直播」上，從短期、中期、長期的不同維度，分析這一政策給香港市場和A股可能帶來的影響。

張憶東認為，短期震盪不改變港股牛市大趨勢，但是會影響風格和節奏。同時，對於當下哪些賽道中長期存在投資機會，今年投資者具體要如何佈局，也都給出了明確的答案。

香港財政司司長陳茂波。（李澤彤攝）

三個維度看提高港股印花稅的衝擊

張憶東指，可從三個維度來看這個事情。第一個維度，風險偏好的維度，調整反映大家用腳投票，對於這種逆勢而為方式的不認可。從短期衝擊來說，這種反應是很正常合理的反應，因為政策的確是超預期的。作為一個國際金融中心，應該是與全球先進經驗進行對標。美國當然是最先進的，美國老早就取消了印花稅，而且昨天美國監管層降低了規費。

從一個正常的邏輯來說，只要成交放量，金融中心地位更堅實、市場影響力擴大，有更多的好公司到這個市場上市，更多的投資者願意到這個市場進行買賣交易，稅收自然而然水漲船高，財富效應也會明顯提升。以2020年為例，2020年香港市場印花稅貢獻600億元。

當印花稅提高的新聞出來時，大家覺得這個很不可思議，有點超預期了，所以，在這種超預期的背景下，調整反映了大家用腳投票，對於這種逆勢而為方式的不認可。這是從短期維度來看的。

不用過份關注短期衝擊

第二個維度，要從中期維度來看這個事情，不論政策背後的目的是什麼，我們要關注的是它對於投資、對資本市場的影響究竟是什麼。他認為，不用特別去關注短期令大家覺得很重要的事，往往一些壞的事情，可能短期你覺得氣得要死，拉長了來看神馬都是浮雲。拉長來看，最關鍵的還是，投資是衝着什麼來的，究竟是賺割韭菜的錢，還是去賺企業業績的錢。

他點出，酒香不怕巷子深，只要你真的有優質的公司，如果不是系統性流動性危機，錢走了還會回來。所以要關注的是，市場有沒有非常棒的上市公司、性價比合適的投資標的，這才是核心。

「印花稅沒有那麼重要」

而張憶東提出的第三個維度，「印花稅沒有那麼重要」。這一次短期的波折過去了以後，市場還是會沿着它的核心邏輯展開。他認為，增加印花稅是事件性擾動，年內至少不會逆天下之大不韙而連續提高印花稅。另外，近期的調整根本原因是因為美國10年期國債收益率上升過快。近期全球無論是美股納斯達克，還是歐洲、日本、韓國，2月下旬以來都是在調整。港股印花稅只是叫雪上加霜，成為「壓倒駱駝的最後一個稻草」。

張憶東指，雖然我們投資的是港股市場，但是基本面看的是中國內地的優秀公司，資金面看的是美聯儲，香港本地的操作沒有什麼大的影響，不要把香港本地政治經濟的紛紛擾擾看得那麼重。