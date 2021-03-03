熱門中概股收盤普跌　蔚來急瀉13%　小鵬挫逾11%｜中概股

撰文：張小意
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熱門中概股周二收盤多數走低 ，新能源車、券商、電商、區塊鏈股集體下跌。
其中，新能源汽車股中，蔚來汽車（美：NIO）大跌13%，其Q4淨虧損按月擴大逾30%，高於分析師預期，且摩根大通將其目標價格從75美元下調至70美元；小鵬汽車（美：XPEV）跌超11%，理想汽車（美：LI）跌超8%。
區塊鏈股中，億邦國際（美：EBON）、迅雷（美：XNET）跌超9%，嘉楠科技（美：CAN）跌超4%，第九城市（美：NCTY）跌超1%。
券商股中，海川證券（美：MTC）跌超11%，老虎證券（美：TIGR）跌超7%，富途證券（美：FUTU）跌超5%。
電商股中，蘑菇街（美：MOGU）跌超6%，拼多多（美：PDD）跌超5%，阿里巴巴（美：BABA）跌超3%，京東（美：JD）跌超1%。
此外，荔枝（美：LIZI）跌超9%，嗶哩嗶哩（美：BILI）跌超4%，騰訊（美：TCEHY）跌超1%，開心汽車（美：KXIN）漲超9%，金山雲（美：KC）漲超4%，陸金所（美：LU）、騰訊音樂（美：TME）、百度（美：BIDU）漲超2%，名創優品（美：MNSO）、愛奇藝（美：IQ）漲近2%；燦谷（美：CANG）漲超20%，此前宣布5,000萬美元股票回購計劃。