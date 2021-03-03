恒指維持約500點升幅　內銀股表現突出 　招行飆6.3%｜持續更新

科技股拖累美股下跌，道指收市報31391點，跌143點。納指報13358點，跌230點。標指報3870點，跌31點。電動車股大跌，Tesla挫逾4%，理想、蔚來及小鵬一夜共蒸發千億港元市值。
【13:40】內銀股表現突出
恒指午後維持約500點升幅，報29602點，升506點，國指升195點，報11557點，恒生科指跌30點，報9227點。
內銀股表現突出，招行（3968）升6.3%，報62.05元，中行（3988）升3.7%，報2.79元，建行（0939）升4.8%，報6.35元。
【12:12】恒指半日揚近500點
港股反彈半日揚近500點，恒指升491點，報29587點，國指升181點，報11542點，恒生科指報9258點，升不足1點。
濠賭股今日表現突出，銀娛（0027）升6.1%，報73.45元，金沙（1928）升5.8%，報37.65元，永利（1128）升3.8%，報15.2元。
內銀股亦上揚，建行（0939）升3.8%，報6.29元，工行（1398）升4.4%，報5.21元，中行（3988）升2.6%，報2.76元。
內險股方面，平安（2318）升3%，報98.05元，國壽（2628）升3.3%，報16.72元。
科技股方面，美團（3690）跌0.4%，報360.8元，騰訊（0700）升1.6%，報709元。
【11:40】恒指維持約500點升幅
恒指維持在約500點升幅，最新後29608點，升512點，國指最新報11552點，升191點，恒生科指最新報9272點，升14點。
中資電訊股獲投資者追捧，聯通（0762）升5%，報5.3元；中移動（0941）升2.4%，報56.3元。
內險股亦上揚，平保（2318）升2.7%，報97.8元，國壽（2628）升3.5%，報16.74元。
【10:46】恒指曾升逾500點
恒指升幅進一步擴大，最多曾升逾500點，最新報29588點，國指升178點，報11539點，恒生科指跌31點，報9226點。
金沙（1928）升5.8%，報37.65元，銀娛（0027）升5%，報72.65元，工行（1398）升4.8%，報5.23元，建行（0939）升4%，報6.3元。
【09:55】港股升幅進一步擴大
港股升幅進一步擴大，恒指最新報29447點，升352點，國指升119點，報11480點，恒生科指跌43點，報9214點。
友邦（1299）升1.9%，報98.65元，滙豐（0005）升2.1%，報46元，中海油（0883）升1%，報8.93。
亞太區股方方面，日股升6點，報29415點，澳洲ASX 200指數報6803點，升41點，台灣加權指數報15926點，跌16點，韓國KOSPI指數報3048點，升4點。
【09:45】港股升幅擴大至逾200點
港股今早反彈，恒指最新報29311點，升215點，國指升11418點，升56點，恒生科指仍向下，報9167點，跌90點。
騰訊（0700）重上700元，報700.5元，快手（1024）跌0.4%，報317.6元，美團（3690）跌2%，報355.2元。
濠賭股今早上揚，金沙（1928）升3.7%，報36.9元，永利（1128）升2.2%。
【09:20】恒生指數高開153點
恒生指數高開153點，開報29249點。國指升43點，報11404點。騰訊（0700）平開報698元。美團（3690）及快手（1024）升0.7及0.5%。
藥明生物（2269）升1.7%，報101.5元。安踏（2020）高開逾3%，報128.3元。
內銀向上，工行（1398）、農行（1288）升0.6%及0.7%。港交所（0388）高開逾1%，報493元。滙豐（0005）升近1.8%，報45.85元。