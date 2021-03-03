騰訊加持之塗鴉智能　赴美上市能否開門紅？

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-03 15:52

進入2021年，中概股赴美上市的熱情不減。 據《路透》旗下IFR報道，騰訊控股（0700）持股約10%的全球物聯網雲端平台塗鴉智能，已開展美國上市前推廣，塗鴉智能計劃於紐交所上市集資約10億美元（77億港元）。

《路透》報道，該集團正與摩根士丹利、美銀及中金公司磋商上市事宜。塗鴉智能在此之前共經歷五輪融資，其中恩頤投資持有23.9%的股份，為最大機構投資方；騰訊持股10.8%，為第二大機構投資方，融資完成后塗鴉智能預估值72億美元。

塗鴉智能成立於2014年，是物聯網雲平台公司，向企業和開發人員提供全套產品，包括PaaS、SaaS服務平台以及軟體設備服務。 截至去年年底，塗鴉IOT開發平台累計有超過26.2萬註冊開發者，每日設備請求次數840億次，塗鴉智能賦能超25.2萬設備SKUs，產品和服務覆蓋超過220個國家和地區。

創辦人曾於阿里工作

不得不提，塗鴉智能的創始人 王學集曾創立PHPWind，被收購後進入阿里巴巴工作，在阿里成功上市后，出走阿里創業七年，建立了塗鴉智能。

據塗鴉智能向SEC遞交的招股書顯示，塗鴉智能去年第四季度營收6302萬美元，按年增長84%，年度營收1.799億美元，按年增長70%，增長勢頭強勁。 塗鴉智能的營收由IOT SaaS、SaaS和智慧設備分銷三部分構成，其中IPT SaaS是公司主要的收入來源。

塗鴉公司根據物聯網PaaS產品的數量，向企業和開發人員收取相應的費用從而獲得收入。 在2020年，塗鴉智能通過物聯網PaaS為超過1.165億台設備賦能，擁有3,296個IOT SaaS客戶，使得IOT SaaS實現1.5億美元營收，佔總營收的84.3%。

不過，凈利潤表現卻不容樂觀，據招股書顯示，第四季度凈虧損1,669萬美元，凈利潤按年下滑24%。 塗鴉智能2019年、2020年凈虧損分別達7,047萬美元、6,691萬美元，過去兩年塗鴉智能虧損近1.4億美元。