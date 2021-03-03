市場監管總局：社區團購對小商販、便利店等社區經濟造成衝擊

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-03 12:19

市場監管總局對美團優選、多多買菜作出行政處罰後回應記者提問，指隨著各大互聯網平台企業大舉進入社區團購市場，秩序不規範、操作不合法等問題也日益顯現，並列出三大問題。

對社區經濟模式造成衝擊

一是採用不正當手段擠壓線下社區經濟市場，利用資金、流量優勢進軍「社區團購」，以低於成本的價格爭奪市場，會給小商販、社區便利店等線下社區經濟模式造成衝擊，帶來明顯負效應。

二是大型互聯網平台企業存在「燒錢搶市場、壟斷後提價」的不正當競爭傾向，容易損害消費者權益。三是不正當價格行為擾亂市場價格秩序，社區團購平台普遍存在巨額補貼、低於成本價銷售商品。

實際銷售遠低於商品成本

市場監管總局指出，處罰美團優選、多多買菜等社區團購企業，一是考慮到違法行為對正常市場競爭秩序影響比較大，包括低於成本銷售商品，補貼範圍廣、補貼頻次多、補貼金額大，業務量呈現爆發式增長，對農貿市場、集貿場所和小商販的正常經營活動衝擊較大。二是違法行為社會危害後果比較嚴重，有幾間企業在行業內影響力較大，擁有龐大的用戶量和巨大的市場影響力，其違法行為造成的影響被互聯網的規模效應、網絡效應迅速放大，覆蓋面廣、危害後果較為嚴重。

當局指，在規範社區團購秩序行政指導會後，上述企業補貼金額雖然有所降低，但依然沒有全面整改。因此決定依法在法律規定範圍內予以頂格罰款，希望達到查處一批案件、規範一個行業、淨化一個領域的目的。

肯定互聯網經濟作用

不過，在回應問題時，當局也對互聯網經濟予以肯定：「近年來，互聯網經濟在我國國民經濟和社會中的地位顯著提升，成為推動經濟發展的重要引擎、改善民生的重要抓手，在應對疫情衝擊、提升購物體驗、改善供應鏈結構等方面發揮了積極作用。」

市場監管總局指出，未來將積極回應社會關切，加強調查研究，研判掌握社區團購市場動態，針對低價傾銷、不正當競爭等問題，創新監管方式，加大執法辦案力度，依法規範社區團購市場秩序，切實維護其他經營者正當利益和人民群眾合法權益，營造公平有序的市場環境。