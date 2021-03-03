星展：今年本港樓價有5%波幅　寫字樓租金續跌最多10%

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-03-03 12:49

新冠疫情影響經濟，不過本港樓價未有受太大衝擊，去年只跌約1%，星展香港房地產業分析師丘卓文認為，低息環境持續，加上新供應量偏低，估計今年樓價上下波幅約5%。

他於線上會議中表示，一手市場受社交距離措施影響，成交按年下跌，但整體而言算賣得不錯，近期發展商新盤定價稍為進取，銷售速度減慢，相信難有大幅加價空間。豪宅方面， 由於封關後買家未能來港睇樓，只靠本地富豪支持，令表現較差，相信通關後對市場有正面影響。

提到近日多了港人考慮移民，他指出，目前難以估計實際移民數字，但移民潮或影響樓價走勢，二手市場供應增加，惟未見有業主大幅減價拋售物業。

寫字樓方面，去年中環空置率升至7.5%的近廿年高位，中環寫字樓租金亦跌逾22%，全港空置率達8.9%，租金跌18至19%，相信租金未見底，考慮經濟持續轉差，更多企業採用彈性上班、在家工作（WFH）等模式，估計今年租金壓力持續，續跌5至10%。

零售市場方面，他指，限聚令仍對餐飲業有較大影響，隨著疫苗推出，一旦通關將帶動旅客來港消費，不過他擔心，若內地旅客習慣在內地購買奢侈品，在港的消費水平難回復至疫情前水平。他估計，去年租金跌逾三成後，今年零售租金將平穩，續租時或會減租。