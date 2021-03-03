瑞銀料中國2030年電動車滲透率達60%　軟件帶來持續收入成趨勢

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-03 12:38

瑞銀發表最新的中國汽車行業展望，該行認為全球於2025年電動車的市場滲透率為20%，2030年為50%；至於中國的電動車市場滲透率則較全球高，預計2025年將達到25%，2030年更增至60%。

瑞銀中國汽車行業分析師鞏旻指，今年該行將大眾汽車旗下的ID.3拆解，分析其對中國電動車市場的衝擊。根據瑞銀的拆解結果，目前ID.3在歐洲的生產成本比燃油版GOLF高出5,000美元，而在中國新發布的ID.4，價格接近可比汽油車。該行預計，當2025年電池包層面的電池價格將降至每千瓦時70美元，在這種情況下，預計燃油車與電動車之間的成本差距將消除。

另外，該行認為ID.3的軟體能力不如Tesla，在設計概念上更不及某些領先的中國初創車企。瑞銀認為，對客戶回饋的迅速回應和通過OTA軟體更新的持續優化，是中國車企在本土市場的關鍵優勢。

電動車商業模式可仿傚Apple

提及到軟件方面，鞏旻認為未來電動車的市場並不限於銷量，並要視乎存量。由於Tesla的自動駕駛功能是按月收費，能夠為公司帶來穩定而持續的收入。他認為這一項是5至10年後電動車能夠長期維持增長的重要因素。他形容情況有如美國蘋果公司，Apple不但銷售手機，而且IOS的系統亦為其帶來持續收入，絕對是電動車市場未來的趨勢。

對於兩會的預期，鞏旻認為將有更多有關「碳中和」的具體政策出台，值得期待。另外，他認為會有更多電動車充電網絡的相關配套，以及電池材料的研究政策公布。