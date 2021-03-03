新能源項目開發意見稿出台　中銀國際：料反應負面

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-03-03 22:33

國家能源局昨晚（2日）公布2021年風電光伏開發的徵求意見稿。中銀國際發表報告指，預計市場會對徵求意見稿反應負面，擔心新能源運營商的增長和新老舊項目的回報率下降。

政策設定激進

該行指，意見稿最重點是保障性消納規模的競爭性配置。根據意見稿，各省根據非水可再生能源目標設定新裝機規模，電網進行保障性消納。但運營商需以上網電價或減低存量項目補貼為標準進行競爭性配置，減補換來的專案在配置中有優先權，且各省至少有三分之一的規模要給予減補換來的項目。

中銀國際指，意見稿政策設定較為激進，建議不儘快界定操作細則，或反會傷害可再生能源的發展。該行又指，三分之一規模做減補的政策可能更不受歡迎。法律上，運營商收取存量專案補貼是2006年可再生能源法規定的權利，之前2018年第二版配額制徵求意見稿也曾想動存量補貼，但遭到行業的強烈反對後取消。

中銀國際：方案或導致開發市場短暫停滯

雖然去年的合理利用小時政策還是給補貼收取上限進行了限制，但行業至少希望政府在爭取解決存量補貼的拖欠問題。認為要求企業減補換取新專案開發權可能導致開發市場短暫停滯，以等待最終方案和操作細節。

中銀國際建議投資者可在低位買入龍源電力（0916）和大唐新能源（1798），認為徵求意見稿還不是最終政策，以及補貼拖欠解決的方案仍有望於近期出台，提升運營商的估值。