GME︱券商推「社交平台ETF」　追蹤Reddit等網民「熱炒股」

撰文: 許世豪 最後更新日期: 2021-03-03 20:30

網上討論區Reddit旗下社群「WallStreetBets」(WSB)集合散戶力量挾淡倉,令遊戲驛站GameStop、AMC院線及黑莓等多隻「挾淡倉概念股」被瘋炒,股價大幅波動。有ETF發行商認為是一個「商機」,推出專門追蹤社交平台熱門股的ETF。

據《MarketWatch》、《彭博》等外媒報道,ETF名為「VanEck Vectors Social Sentiment ETF 」,股份代號為「BUZZ.US」。

ETF將於本月四日在美國掛牌,並通過人工智能演算法,於Reddit、StockTwits及Twitter等社交平台找出熱門股份,通過演算法進行分析及過濾,以助確定市場情緒屬正面或是負面。

ETF將包括75隻美股,市值逾50億美元,並將在每月進行重新選股,目前持股包括線上博彩公司DraftKings 、社交平台Twitter 、Facebook,及電商平台亞馬遜等企業。

報道稱,ETF或得到散戶支持,他們希望投資於Twitter和Reddit上,包括遊戲驛站等受網民青睞的股票。Barstool Sports創辦人Dave Portnoy,是互聯網上最有影響力的人之一,Twitter有超過230萬關注者。他上載影片,稱ETF是自己的一部分,會以自己聲譽去「撐場」(that I am part of, that I am putting my face behind, my reputation behind)。

據Portnoy說法,ETF的演算法是於2015年創建,推出至今回報一直比標準普爾500指數高,去年更高出42%.