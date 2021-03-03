GME︱券商推「社交平台ETF」　追蹤Reddit等網民「熱炒股」

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-03-03 20:30

網上討論區Reddit旗下社群「WallStreetBets」（WSB）集合散戶力量挾淡倉，令遊戲驛站GameStop、AMC院線及黑莓等多隻「挾淡倉概念股」被瘋炒，股價大幅波動。有ETF發行商認為是一個「商機」，推出專門追蹤社交平台熱門股的ETF。

據《MarketWatch》、《彭博》等外媒報道，ETF名為「VanEck Vectors Social Sentiment ETF 」，股份代號為「BUZZ.US」。

ETF將於本月四日在美國掛牌，並通過人工智能演算法，於Reddit、StockTwits及Twitter等社交平台找出熱門股份，通過演算法進行分析及過濾，以助確定市場情緒屬正面或是負面。

ETF將包括75隻美股，市值逾50億美元，並將在每月進行重新選股，目前持股包括線上博彩公司DraftKings 、社交平台Twitter 、Facebook，及電商平台亞馬遜等企業。

報道稱，ETF或得到散戶支持，他們希望投資於Twitter和Reddit上，包括遊戲驛站等受網民青睞的股票。Barstool Sports創辦人Dave Portnoy，是互聯網上最有影響力的人之一，Twitter有超過230萬關注者。他上載影片，稱ETF是自己的一部分，會以自己聲譽去「撐場」（that I am part of, that I am putting my face behind, my reputation behind）。

據Portnoy說法，ETF的演算法是於2015年創建，推出至今回報一直比標準普爾500指數高，去年更高出42％．