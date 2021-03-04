恒指午後跌逾700點　科指續跌逾5%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-04 13:46

美債收益率再度攀升，科技股重挫，市場轉投對經濟周期較敏感股份，道指收市報31270點，跌121點。納指報12997點，跌361點，跌至1月初以來最低水平。標指報3819點，跌50點。

【13:40】九置跌逾2%

九倉置業（1997）去年基礎淨盈利減少24%，股價續跌2.1%，報44.45元。其他收租股，希慎（0014）報32.1元，跌0.8%；領展（0823）跌0.8%，報70.3元。

【13:30】新能源股續挫

恒生指數最新報29158點，跌721點或2.42%；科指跌535點或5.7%，報8831點。

快手（1024）跌逾8%，報291.2元。美團（3690）跌7.5%，報344.6元。

新能源股續急插，風電股龍源電力（0916）挫近13%，大唐新能源（1798）挫9.14%，擁風電業務的華潤電力（0836）亦跌2.7%；中廣核新能源（1811）挫逾1成。太陽能股信義光能（0968）插12.6%；信義能源（3868）瀉7.4%；新特能源（1799）大跌16.2%；保利協鑫（3800）挫逾1成。

藥明生物（2269）跌近1成，報92.25元。藥明康德（2359）跌6.5%，報159元。泰格醫藥（3347）跌5.5%，報142.3元。

【12:10】騰訊、小米跌近4%

港股半日跌762點或2.6%，收報29118點，科指跌逾5%或496點，報8870點；國指跌328點或2.8%，收報11337點。半日大市成交額1,182.6億元。

科技股持續受壓，美團（3690）半日跌7.1%，收報346.2元；快手（1024）挫7.7%，收報292.8元；騰訊（0700）跌3.9%，收報695元；小米（1810）跌3.8%，收報25.45元。

銀行股方面，中銀香港（2388）最高見27.4元，半日升2.1%，中午收報26.9元，暫為表現最好的藍籌。工行（1398）無升跌，收報5.28元；恒生（0011）無升跌，收報149.9元；建行（0939）則跌0.3%，收報6.38元。滙豐（0005）跌1%，收報45.8元。

其他藍籌股，港交所（0388）半日挫3.7%，中午收報479.4元。友邦（1299）跌1.7%，收報97.6元，長和（0001）倒跌0.1%，收報58.35元。

中芯國際（0941）升幅回落，半日升0.54%，收報27.95元；ASM PACIFIC（0522）則跌6.7%，報97.15元。

【11:16】恒指跌逾700點

恒指跌幅持續擴大，最新29173點，跌706點，國指最新報11347點，跌319點，恒生科指最新報8908點，跌457點。

騰訊（0700）跌3.3%，報699元，美團（3690）跌6.4%，報348.8元，小米（1810）跌3.6%，報25.5元。

銀行股方面，中銀（2388）升1.5%，報26.75元。

【10:34】科指跌穿9000點

恒指跌幅再擴大，跌逾2%，最新報29272點，跌607點。科指跌穿9000點，最新報8933點，跌432點或4.6%。

【10:20】恒生指數跌逾500點

恒生指數跌逾500點，最新報29375點，跌504點或1.7%。科指跌3.8%，報9008點。

美團（3690）跌幅擴大至6.1%，跌穿350元水平，最新報349.8元。

【10:15】網上車市曾飆8.5%

汽車之家（2518）公布在港第二上市計劃，今起至下周二（9日）招股。同業網上車市（1490）一度飆8.5%，見1.27元，現升4.3%，報1.22元。

【09:55】贛鋒鋰業挫7%

金屬板塊受挫，紫金礦業（2899）跌6.8%；江西銅業（0358）挫4.22%；贛鋒鋰業（1772）挫7%；中國稀土（0769）跌5.6%。

【09:47】恒生指數跌幅擴大

恒生指數最新跌393點或1.32%，報29486點。國指跌182點或1.57%，報11483點。恒生科指報9070點，跌295點或3.16%。暫成交額274億元

重磅科技股受壓，騰訊（0700）最新報708元，跌2.07%，美團（3690）跌4.3%，報356.6元。京東（9618）跌3.8%，報363.4元。小米（1810）跌1.7%，報26元。

中銀香港（2388）逆市上升，最新報27.1元，升2.85%；滙豐（0005）則跌0.11%，報46.2元。

【09:38】滬深兩市低開

內地股市低開，上證指開報3546點，低開30點或0.85%；深證成指開報14780點，低開151點或1.01%；創板指開報2962點，低開35點或1.18%。

【09:20】恒生指數低開354點

恒生指數低開354點，報29525點。國指跌180點，報11485點。科技股沽壓龐大，騰訊（0700）跌2.9%，報702元。美團（3690）跌3.4%，報360元。京東（9618）跌3.4%，報364.8元。小米（1810）跌2.3%，報25.85元。

高估值醫藥股下跌，藥明生物（2269）跌3.3%，報99元。藥明康德（2359）跌2.9%，報165.1元。泰格醫藥（3347）跌3.7%，報145元。

金融股部分造好，中銀香港（2388）升近4%，友邦（1299）升0.6%，滙豐（0005）升0.2%。