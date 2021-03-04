兩大央行股癲升　日本銀行股價飆逾一成

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-04 11:08

部份國家的中央銀行有公開流通的股票，據《路透》報道，日本央行和瑞士央行的股份可能成為散戶大軍最新炒賣對象。兩隻央行股本周在沒有確切原因下急升，散戶投機的風潮連國家央行也無法倖免。

日本央行股價周三升至每股47,000日圓，升幅17.5%，連續3天升停板，4個交易日累積升幅71%。瑞士央行股價最近幾日亦大升約10%。

對此，金融分析師久保田裕之表示，日本央行股價急升，可能是因獲利前景樂觀，但該行的業務目標不是取得利潤，而是穩定日債。

瑞士央行、日央行，這兩家央行的股東權利嚴重受限，加上自由流通股數低，股價容易波動，理論上會削弱投資吸引力。

惟這兩家央行以持有大量資產聞名，近期均大幅增加股票和債券持倉。

截至去年12月為止，瑞士央行持有2490隻美股，市值達到1410億美元，佔其外滙儲備20%，持有美股總市值創下新高紀錄；早前更加入火熱的GameStop，截至去年底持有GameStop超過13萬股。

而日本央行並不直接買入個股，而是通過ETF對市場進行大規模投資。截至去年12月底，日本央行持有約46.56兆日圓的日本交易所交易基金，而當月GPIF（日本政府退休金投資基金）持有日股規模約45.27兆日圓，等於宣告日本央行持有日股的規模正式超越日本最大養老基金。