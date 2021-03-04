Disney+力谷訂戶數目　推呢個範疇內容

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-04 15:38

迪士尼去年推出的線上串流平台Disney+，從上線初訂閱數就屢屢突破紀錄，威脅串流平台龍頭Netflix地位。Netflix 向來以大量成人影集、電影著稱，相反Disney+ 主要客群是小孩。不過，情況有變，Netflix 之前表示會原創更多兒童節目，而Disney+ 日前推出新服務，要提供「成人取向」的內容給訂戶。

Disney+訂閱用戶成長速度極快

Disney+推出許多系列新作，其中最引人注目之一的就是漫威英雄系列劇集，讓訂閱量暴增，一天內就突破1000萬訂閱；截止自今年1月2日，Disney +的訂閱用戶已達到9,490萬，Disney+ 還沒將大熱的漫威電視影集《汪達與幻視》（WandaVision）所帶來的流量列入計算。

最近Disney+在歐洲、紐澳、加拿大等市場，推出一個名叫「Star」的獨立頻道。包括迪士尼旗下 FX 電視台、20 世紀影業出產的作品，有《X 檔案》、《死侍》等舊影集和電影，預計今年會再發行超過千部影片。

Disney+也為此新增家長控制權限，讓家長可以設定密碼以及替小孩用戶設定年齡的分級內容。此舉讓迪士尼一方面可以繼續維持Disney+闔家觀賞的品牌形象，也能讓訂閱者避免小孩看到「Star」較為成人風格的影片。

此外，Disney+在美國有另外一個串流平台「Hulu」，而「Star」裡所有的影視內容，在「Hulu」裡面都是看得到的，只是美國的用戶需要支付2個串流平台的費用，並且把訂月費提高2元，讓利潤提升。

相比之下，Netflix 卻花了超過7年才達到現在2億訂戶數。之後迪士尼若持續推出適合各年齡層的內容，有望吸引更多訂戶。

Disney+也打算依循「Netflix 模式」，產製原創內容。2 月 16 日，Disney+宣布10部歐洲原創影集，主題橫跨戲劇、喜劇和紀錄片。迪士尼預測，再過3年，訂戶就能超過2.3億 ；分析公司Digital TV Research預測，再過5年，Disney+訂戶就會超過 Netflix。