數碼港網上招聘博覽下周舉行　逾170間企業參與　聘逾1300個職位

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-04 17:48

「疫」下創科企業繼續招聘人手，數碼港將於3月12日至13日舉行網上招聘博覽，透過虛擬互動平台連繫創科業界與本地求職者。今年招聘博覽破記錄吸引逾170間大型企業、科技公司及初創參與，比去年增加三成，且提供逾1,300個涉及不同範疇的職位。

數碼港首席公眾使命官陳思源出席簡佈會表示，今年參與招聘博覽的企業數目及提供職位更勝去年，反映新常態下社會經歷數碼轉型，帶動數碼科技及創科相關職位需求。同時，大灣區的創科發展勢不可擋，數碼港將投放更多資源，連繫本港及大灣區均有業務的科技企業，協助年青人投身創科行列，體驗大灣區的創科成果與潛力。

被問到預計今年招聘博覽參與人數時，陳思源表示，去年招聘博覽吸引約7萬瀏覽人次，預計今年參加人數將會突破，並且以業務拓展、金融科技、智慧生活範疇的崗位較為熱門，其中金融科技範疇佔今年整體的職位空缺約4成，有500至600個職位空缺；智慧生活有700個職位空缺。

今年參加虛擬互動招聘博覽的公司涉及金融科技、智慧生活、教育科技、數碼娛樂、人工智能、大數據、區塊鏈、和網絡安全等行業，尤其以金融科技及智慧生活為主。此外，今年博覽亦設有「大灣區青年就業計劃」虛擬專題展位集合數碼港社群公司參加計劃提供逾80個有關職位，以及增設「金融科技人才培育計劃 」（FCAS） 專區，即時與金融管理局及部分參加此計劃的銀行聯繫，為準畢業生及年青人提供就業及實習機會

此外，政府早前推出「大灣區青年就業計劃」，亦帶動初創投入大灣區發展業務。參與招聘博覽的公司提供超過200個與拓展大灣區業務相關的職位空缺，反映於大灣區及在內地工作的人才需求殷切。

數碼港虛擬互動招聘博覽2021詳情：https://hkcyberport.vfairs.com/