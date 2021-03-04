2020年中國成為全球最大外資流入國　引資規模創歷史新高

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-03-04 18:42

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會表示，《外商投資法》施行一年多來，取得顯著成效。中國2020年利用外資逆勢增長4.5%，引資規模和全球佔比都創歷史新高，中國成為全球最大外資流入國。

汪文斌稱，面對疫情挑戰，中國改革開放的腳步一刻也沒有停止，對外開放的大門越開越大。全國外商投資准入負面清單由2019年的40條減至33條，自貿試驗區版外商投資准入負面清單由37條減至30條，自由貿易港版本壓縮至27條。新設北京、湖南、安徽三個自貿試驗區。

中國在世界銀行《營商環境報吿》中的排名從2018年的第78位躍升至2020年的第31位，連續兩年躋身全球營商環境改善最快的前10個經濟體之列。

汪文斌強調，中方將實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，為外國投資者和外商投資企業營造更加市場化、法治化、國際化的投資環境，讓中國市場成為世界的市場、共享的市場。

根據中國商務部2月24日在國新辦發佈會披露的內容顯示，2020年，中國利用外資逆勢增長，成為全球最大外資流入國。

在利用外資方面，2020年中國實際利用外資總額9,999.8億元人民幣，增長6.2%，新設外資企業3.9萬家，成為全球最大外資流入國。

從區域來看，2020年中國東部地區實際利用外資總額增長8.9%，佔比達到88.4%。自貿試驗區實際利用外資總額1,790億元，新設外資企業6,472家，佔全國比重提升至16.8%和17.9%。