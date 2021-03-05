沙特延長自願減產期限　國際油價應聲大漲

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-05 08:25

沙特及OPEC+決定繼續控制石油供應，令石油市場震驚，全球經濟在走出新冠疫情之際多了另一個通脹壓力。歐佩克+成員國同意維持目前的減產規模，只有俄羅斯和哈薩克斯坦獲得豁免，可以小幅增產。

沙特能源大臣稱，不認為油市會過熱，去年沙特獨自吃了苦頭，現在必須保持警惕和謹慎。

兩大原油期貨周四（3月4日）延續此前交易日的漲勢。截至發稿，美國WTI原油4月期貨收漲2.55美元，漲幅4.16%，報63.83美元/桶；布倫特原油5月期貨收漲2.67美元，漲幅4.17%，報66.74美元/桶。

沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼當地時間3月4日晚在參加石油輸出國組織（歐佩克）成員國和部分非歐佩克產油國石油部長第十四次會議期間宣布，將沙特自願原油減產100萬桶/日的期限延長一個月至今年4月底。消息傳出後國際油價短期內快速拉昇，美國西德克薩斯輕質原油價格和英國布倫特原油價格均創出一年多以來的最高水平。

作為2020年全球最大原油出口國，沙特在原油生產中的一舉一動吸引全球關注。此前沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲曾承諾，除嚴格遵守歐佩克成員國和部分非歐佩克產油國達成的減產協議外，沙特將在2021年2月和3月額外減產原油100萬桶/日以確保全球市場的供需平衡。

統計數據顯示，沙特在剛剛過去的2月實現額外減產約85萬桶/日，而按照歐佩克組織的調查，截至2020年12月經合組織國家國家的原油庫存量已經連續第五個月出現下降。