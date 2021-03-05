兩會大奇蹟日　恒指拗腰倒升　重上29200點｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-05 13:54

美國10年期國債孳息率升穿1.5%，科技股被拋售，加上美國聯儲局主席鮑威爾暗示暫時不會採取行動應對美國債息急升的情況，道指收市報30924點，跌345點。納指跌274點，跌幅2.11%。標指報3768點，跌51點。

【13:47】恒生指數倒升

恒生指數倒升20點，報29257點。國指報11364點，升38點或0.12%。

【13:20】維持29000點水平爭持

港股午後跌207點或0.7%，報29029點；科指跌194點或2.2%，報8625點。騰訊（0700）微跌0.8%，報684.5元；美團（3690）轉跌0.6%，報338元；小米（1810）跌3.4%，報24.55元。

工商（1398）升3%，報5.44元；中銀香港（2388）跌1%，報26.75元。

國務院總理李克強在《政府工作報告》中提出，堅持擴大內需，個別內需股造好，恒安（1044）為升幅最大藍籌，中午升3.1%；蒙牛（2319）漲2.4%；安踏（2020）2.1%；華潤啤酒（0291）漲1.8%；百威（1876）升0.7%。

【12:10】內銀、三桶油逆市造好

港股半日反彈，恒生指數半日跌81點，收報29155點。國指跌29點，收報11296點。恒生科指跌150點，收報8669點。大市半日成交額1,414億元。

內銀、三桶油逆市造好，工行 （1398） 創新高，見5.44元，半日升2.8%，收報5.43元；建行（0939）升1.1%，收報6.45元；中石油 （0857） 高見2.91元，半日升2.5%，收報2.91元；中海油（0883）收報9.12元，升0.33%；中石化（0386） 升0.7%，收報4.36元。

騰訊（0700）半日跌0.14%，中午收報689元；美團（3690）倒升0.06%，收報340.2元；阿里巴巴（9988）升0.2%，收報227.6元；小米 （1810） 仍跌3.2%，收報24.6元，為跌幅最大的藍籌。

其他金融股，友邦（1299）半日跌1.3%，中午收報98.55元；滙豐（0005）跌0.9%，收報46.15元。

港交所（0388）跌1%，收報478.2元。

蒙牛乳業（2319）曾跌至38.8元，其後反彈2.8%，中午收報40.8元；百威亞太（1876）升0.7%，收報22.85元。

【11:30】上證指數半日失守3500點

內地股市個別發展，上證指數半日跌11點或0.4%，中午收報3491點；深證指數跌16點或0.1%，收報14399點；滬深300跌26點或0.5%，收報5253點；創業板指升15點或0.55%，收報2867點。

【11:05】恒生指數跌114點

恒指跌幅收窄，最新報29122點，跌114點；科技指數跌150點或1.7%，報8669點。騰訊 （0700） 曾轉升0.4%，高見692.5元。美團（3690）曾高見342.6元。

【10:33】阿里健康瀉逾9％

恒指最新報28782點，跌454點或1.6%。科指跌343點或3.9%，報8476點。

快手（1024）插逾4.7%，報285.4元，破底低見282元創上市新低。

阿里健康（0241）瀉逾9％，報23.95元，暫為表現最差科指成分股。

小米（1810）逾半成，現跌5.7%，最低曾見23.7元，遭標普道瓊指數剔除。

【10:22】「三桶油」逆市造好

中石油 （0857） 破頂高見3元，最新報2.97元，升4.6%；中海油 （0883）升1.7%，報9.24元；中石化 （0386） 升1.2%，報4.38元。

【10:05】中移動逆市上升

中移動（0941）逆市上升，現報55.45元，升0.8%；中國電信（0728）則跌1.1%，報2.7元；中國聯通（0762）跌2%，報5.04元。

內銀股走勢個別，招行（3968）跌3.8%，建行（0939）跌0.2%，報6.37元，工行（1398）升0.9%，報5.33元，農行（1288）升1%，報2.97元。

【10:00】小米跌逾半成

恒指最新報28679點，跌557點或1.9%。科指跌387點或4.4%，報8432點。

IGG（0799）績後跌逾5%，現報11.92元，跌5.4%；恒騰（0136）跌8.4%，報9.23元；金碟（0268）跌2.6%，報24.85元。

小米（1810）跌逾半成，最新報24.05元。

【09:53】紫金跌近7%

金價下跌，招金 （1818） 跌2.9%，中國黃金 （2099）跌2.5% ，山東黃金 （1787） 跌3.8%；紫金 （2899） 跌6.7%。

【09:40】中銀香港倒跌1%

恒生指數最跌535點，報28701點。國指跌195點，報11130點。恒生科指跌317點，報8501點。成交額314億元。

美團（3690）跌幅收窄，現跌2.8%，報330.6元；騰訊（0700）跌2%，報676.5元；小米（1810）最低見23.7元，現跌4.3%，報24.3元。

港交所（0388）跌2%，報473.2元。友邦（1299）跌3.1%，報96.75元。

中銀香港（2388）續創新高，見27.45元，現倒跌1%，報26.75元。

中芯（0981）跌2.2%，報26.65元。

【09:28】友邦開市跌4% 中銀香港升近2%

滙控（0005）開市46.3元，跌0.54%。渣打（2888）報51.6元，跌2.73%。友邦（1299）報95.6元，跌4.26%。恒生銀行（0011）報151.4元，跌0.39%。中銀香港（2388）報27.45元，升1.67%。宏利金融（0945）報156元，跌1.63%。東亞銀行（0023）報18元，跌1.96%。

【09:20】恒指低開569點

恒生指數低開569點，報28667點。國指低開195點，報11129點。騰訊（0700）跌逾3%，開報668.5元。美團（3690）跌4.4%，報325元。京東（9618）跌3.9%，報348.6元。

金融股企穩，工行（1398）及中行（3988）持平，開報5.28及2.78元。中銀香港（2388）再升1.7%，報27.45元。