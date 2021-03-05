全球12大投行去年營收達1940億美元　創紀錄

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-03-05 20:18

據《新浪財經》報道，研究機構Coalition Greenwich發佈最新報吿顯示，在SPAC融資熱潮和疫情相關的交易推動下，2020年全球最大12家投行的營收飆升了28%，達1,940億美元，創自約10年前其調查開始以來的新高。

去年的SPAC融資達到創紀錄的820億美元，這趨勢在2021年持續升溫，提高了負責承銷IPO的銀行的費用收入。

12大投行在固定收益、貨幣和大宗商品（FICC）業務上的收入按年增長41%，其中大宗商品收入飆升85%，達到創紀錄的75億美元，原因是投資者尋求貴金屬避險，以及去年較後時油價飆升。央行為刺激受疫情衝擊的疲弱經濟而進行的干預，推動了信貸產品的強勁交易，但更復雜的結構性債務除外，規避風險的投資者大多對這些債務敬而遠之。

該機構表示，在股票領域，衍生品交易量觸及10年來最高水平，但更復雜的結構性產品表現欠佳，因為去年上半年企業削減股息，打擊了與此類派息相關的衍生品。不過，儘管2020年業績豐厚，但這些銀行仍面臨裁員風險，他們的職位總數較2019年減少了1%，至4.87萬。

這意味着所有業務部門的人均收入都出現了增長，其中FICC部門的趨勢最為明顯，增至約600萬美元，較2019年增長44%。儘管收入大幅增長，但這些銀行的獎金增幅保持在適度水平，因為他們擔心在經濟危機期間被視為過度揮霍，而且預計今年的形勢可能會更艱難。

該機構跟蹤的12家投行分別是，美國銀行、巴克萊、法國巴黎銀行、花旗集團、瑞士信貸、德銀、高盛、滙豐、摩根大通、摩根士丹利、法興銀行和瑞銀集團。