科指陷技術性熊市　熊市指標你要知│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-05 12:54

恒指科指自高位大跌近23.8%，陷技術性熊市，究竟現時科技股是高位回調，還是進入熊市初期? 2專家為科技股把脈。

科技股今年1、2月時熱炒，但2月中卻急速降溫。恒生科指自2月18日11001點高位下跌至今日的8384點低位，其中美團（3690）回調3成，微盟（2013）高位回吐近47%，心動公司（2400）更自高位大跌5成。

傳統上，進入熊市有數個特徵：

1) 指數或股票自高位回調20%或以上；

2) 走勢一浪低於一浪；

3) 優質股散水等等；

恒生科指自高位大跌近23.8%，陷技術性熊市，其中美團更回調3成。

譚朗蔚：美債息升續壓科技股

富昌證券聯席董事、香港股評人譚朗蔚認為，按技術上計法自高位跌2成，恒生科指算是進入熊市，科技股下殺有其基本因素支持，美債息上升而其勢頭應會不減，不利科技股和生物科技股，「牛市應是科技股先行，熊市亦是科技股先跌。目前科技股跌勢未止，暫不宜撈底。」

不過，譚朗蔚明言，「恒生科指雖然自高位跌逾2成，但我唔信恒指轉熊，亦應不會跌穿27000點，因為恒指之中仍有傳統股，相信可以逆科技股而上，料恒指可震盪上行。」他指，目前偏好傳統股如中移動（0941）和滙豐（0005）。

黃偉豪：科技股基本面未變

中薇證券研究部董事黃偉豪表示，傳統計法是以自位回調2成便是進入熊市，不過科技股通常會大起大落，現時未同意科技股是熊市，「今次殺下來是殺估值，基本因素未變，直至科技股增長失速或基本面轉變，才叫轉入熊市。」

他又指，長期看，過去10年環球量寬放水，已難為牛市和熊市定分界，市場被資金扭曲。今年年初港股牛氣沖天，科技股表現一時無兩，現時短期氣氛轉弱，加上債息抽升，難免令科技股波動和受壓。

問及現時科技股可否趁低吸納，黃偉豪指，「如果美債息可回落至1.4厘水平或無再上升的趨勢，科技股則有望回穩。無貨者反而有機可乘，分注趁低吸納。不過，如果美債息再上，科技股恐要再受一受壓。」