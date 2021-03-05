汽車股逆市開車　國策支持力度上升　惟分析師短線不看好

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-05 16:01

港股今日表現波動，午後曾彈升160點，惟之後回軟。其中，汽車股由跌轉升，截至發稿，長城汽車（2333）升約7.64%；吉利（0175）跌幅收窄至0.2%；最多下挫近7%的比亞迪（1211）亦轉燈，升0.71%；華晨中國（1114）升1.44%；雅迪控股（1585）更大升10.84%。

中央明言穩定增加汽車消費

李克強總理今日（5日）於政府工作報告中提出要穩定增加汽車、家電等大宗消費，取消對二手車交易不合理限制，並增加停車場、充電樁、換電站等設施，加快建設動力電池回收利用體系。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，汽車業受國家政策支持，1月汽車銷售量亦有所增長，再加上今日港股大市午後亦由跌轉升等利好消息，帶動汽車股大升。

早前，中國汽車工業協會 （CAAM）公佈，1 月汽車生產與銷售分別達到 238.8 萬輛和 250.3 萬輛，按年增長 34.6% 和 29.5%。

吉利（0175）午後跌幅收窄至0.2%，惟大行給予其減持評級。﹙資料圖片﹚

中長線睇好汽車股 短線或受原材料影響

然而，國際原料價格於今年以來持續漲勢，廢鋼及鋼筋同步連續上漲，目前廢鋼最新報價為每公噸1萬800元、鋼筋為每公噸1萬9,500元，型鋼產品則仍持平為每公噸2萬3,800元。

溫傑認為，汽車原材料鋼、鐵價格上升，加上全球晶片短缺，短期都可能影響汽車成本攀升，對於今日升幅，投資者不應太亢奮。

大摩亦發表報告，估計未來30日吉利下跌機會大，續予「減持」評級。報告指出，與之前吉利與富豪汽車合併及現在合作方案比較，大摩認為後者會較為合適，但值得留意是吉利面對原材料價格上升問題，加上估值貴，料不利吉利股價。該行相信，吉利股價未來30日下跌機會大，出現機率高達六至七成，維持目標價13港元。

不過，溫傑又認為，隨著晶片產量有所上升，相信今年第一季之後，汽車成本受到控制，中長線汽車股價會有所上升。