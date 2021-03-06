內地允許承押人出售被凍結的抵押股份　以最大限度降低對市場影響

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-03-06 17:24

中國最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、中證監發佈《關於進一步規範人民法院凍結上市公司抵押股票工作的意見》。文件指出，人民法院在凍結抵押股票時，只要按照凍結非抵押股票的計算方式，在協助執行通知書中列明需要凍結的股票數量即可，有關抵押股票須在系統中被標記，而承押人可向法院申請在證券交易所（二級股市），或以大手交易方式出售股票，有關《意見》將於今年7月1日起生效。

相關部門負責人表示，允許質權人自行變價股票實現質押債權，是因為上市公司股票行情不斷波動，法院將其凍結後，如果質權人不能按照協議自行變價，不僅會損害其合法權益，而且也會因錯失變價良機而最終損害債務人和案件債權人合法權益。

另一方面，與其他財產不同，上市公司股票一般通過二級市場進行交易，有公開的交易價格，在人民法院監督下由質權人自行變賣股票，一般也不會存在惡意串通低價轉移財產損害案件債權人權益的問題。換句話說，如果質押股票未被司法凍結，質權人和債務人可以根據其達成的協議按照市場化規則處理質押股票變價問題，而在傳統凍結方式下，這一市場化運行規則將被阻斷。

《意見》的主要目的是，在不損害案件債權人合法權益的基礎上，使已凍結質押股票的變價方式盡可能回歸到市場化運行規則上來，最大限度降低執行措施對質押股票市場產生的影響，因此允許質權人自行變價股票實現質押債權，不僅有利於質權人及時實現債權，而且在質權人實現質押債權解除質押後，也能為後續人民法院執行已解除質押股票提供便利條件。