國際油價走高　布倫特原油期貨站上每桶70美元

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-03-08 08:10

國際油價走高，布倫特原油期貨站上70美元/桶，為2020年1月以來首次。WTI原油期貨一度站上67美元/桶，為2018年10月以來首次。

截至發稿，WTI原油期貨漲1.983%，報66.65美元/捅。布倫特原油期貨漲1.6%，報70.47美元/捅。

據21世紀經濟報道報道，第14屆石油輸出國組織（OPEC）和非OPEC部長會議於當地時間3月4日舉行，經過多輪談判，各方同意延長現有減產協議一個月，沙特自願繼續單方面減產100萬桶/日。

根據此前市場預期，OPEC會按計劃從4月起放鬆減產50萬桶/日，同時沙特為期兩個月的額外減產到期後將會退出，新協議意味着下月OPEC+產能將比預估減少150萬桶/日。

受此影響，當日，紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格上漲4.16%，收於每桶63.83美元；5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲4.17%，收於每桶66.74美元。

高盛、摩根大通隨之上調油價預期。高盛預期，歐佩克+未來6個月的產量預期下調90萬桶/日。布倫特原油價格將在二季度達到75美元/桶，三季度為80美元/桶，其此前預期雙雙調高5美元/桶。摩根大通將布倫特原油預期上調2-3美元/桶，預計2021年布油為67美元，2022年為74美元。

花旗則認為，目前市場上對於油價的預測過於樂觀，石油「超級周期」可能不會出現。從中期角度看，國際油價將維持40-55美元/桶左右。