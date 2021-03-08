京東健康大瀉近一成　恒生科技指數失守8200點｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-08 14:22

美國參議院以一票之差成功通過總統拜登（Joe Biden）提出的1.9萬億美元刺激經濟方案，並交由眾議院表決。美股上周五三大指數高收，今日亞太區股市普遍造好。

【14:20】網上醫療股紛紛下挫

網上醫療股普遍下挫，醫渡科技（2158）跌8.6%，報37.55元，平安好醫生（1833）跌8.6%，報95.1元，京東健康（6618）跌9.7%，報109.7元。

恒指最新報28778點，跌319點，國指跌148點，報11143點，恒生科指最新報8194點，跌439點。

【13:56】港股跌幅收窄

港股跌幅收窄逾300點，恒指最新報28756點，跌342點，國指最新報11152點，跌139點，恒生科指最新報8207點，跌426點。

快手（1024）失守270元，報269.8元，跌5.3%，騰訊（0700）跌4.2%，報650.5元，美團（3690）跌319.4元，跌5.2%。

【13:19】港交所續插6%

恒指午後跌近500點，最新跌476點或1.6%，報28621點；恒生科技指數跌479點，報8154點。

港交所（0388）續插，現跌6%，報451.4元。

華置（0127）績後跌2.4%，報4元。鐵塔（0788）則升3.3%，報1.27元，曾見1.31元。

科技股持續向下，騰訊（0700）午後跌4.5%；美團（3690）插6.2%；京東（9618）跌5.8%；小米（1810）挫逾6.5%。

【12:10】金融股逆市向上

港股半日跌389點或1.3%，中午收報28708點；恒生科指跌412點或4.8%，收報8221點；國企指數跌137點或1.2%，收報11154點。大市成交額1,422.23億元。

科技股持續向下，騰訊（0700）半日跌3.6%，收報654.5元；美團（3690）曾低見311元，半日插6.6%，收報314.8元；京東（9618）跌5.5%，收報337.8元；小米（1810）曾低見22.85元，挫逾半成，收報23.15元。

金融股逆市向上，滙豐（0005）半日升3.2%，中午收報47.55元；工行（1398）創1年新高，升近3%，收報5.63元；中銀香港（2388）升1.9%，收報27.4元；建行（0939）創30天新高，見6.65元；收報6.59元，升1.5%。

「三桶油」領漲大市，中海油（0883）半日升1.3%，收報9.43元；中石油（0857）升5.5%，收報3.09元；中石化（0386）升3.2%，收報4.52元。

港交所（0388）半日挫逾5%，中午收報455.2元；友邦（1299）曾低見94.05元，跌3.3%，收報94.85元。

藥明生物（2269）半日跌8.8%，收報81.6元，為表現最差的藍籌。

【11:37】內地股市高開低走

內地股市高開低走，上證指數半日跌35點或1%，中午收報3466點；深證成份指數收報14137點，跌274點或1.9%；滬深300指數收報5162點，跌100點或1.9%；創業板指數報2795點，跌76點或2.7%。

【11:31】恒指跌穿50天線

恒指最新跌518點，跌穿28600點水平，報28579點；科指挫半成，報8190點。

【11:15】恒指跌近400點

恒指最新跌近400點，報28706點，跌392點。科指跌逾4%，報8239點。

快手 （1024） 最新跌逾4%，低見271.8元創上市後新低。

【10:58】友邦跌3.5%

友邦（1299）即將公布業績，股價持續下跌，曾見94.25元，最新報94.65元，跌3.5%；港交所（0388）同樣受挫，低見458.4元，最新報460.4元，跌4.04%。

【10:38】恒指再穿29000點

恒指曾跌300點，現跌263點，報28834點；科指跌3.7%，報8315點。

【10:35】吉利、比亞迪齊瀉逾6%

Tesla失守600美元，本港車股表現續失威，比亞迪﹙1211﹚及吉利﹙0175﹚皆瀉逾6%。

另外，長城汽車﹙2333﹚更瀉7.3%。

【10:22】科指跌逾3%

恒指跌190點，報28907點；科指跌3.3%，報8349點。

美團 （3690） 最新跌6.4%；京東 （9618） 跌5%；小米 （1810） 跌逾5%；騰訊 （0700） 跌2%；阿里巴巴 （9988） 跌0.8%。

【10:18】明源雲一度跌近5%

明源雲（0909）一度跌近5%，最新報36.9元，跌3.7%；IGG（0799）最新報10.72元，跌4%。

【10:15】恒生指數倒跌

恒生指數轉跌73點或0.3%，最新報29024點。

藥明（2269）跌逾7.4%，報82.85元，最低見82.75元。

【10:02】滙豐漲逾4%

銀行股普遍上揚，滙豐（0005）漲逾4%，最新報48.1元；渣打（2888）升3.8%，報53.65元；中銀香港（2388）升1.3%，報27.25元；建行（0939）升2.2%，報6.63元；工行（1398）升2.2%，報5.59元。

小米（1810）仍跌3.1%，報23.7元。

恒生指數最新報29224點，升125點或0.43%。

【09:56】快手創上市新低

快手（1024）曾見280.4元，創上市新低，現報281.4元，跌1.3%。

【09:52】中國鐵塔績前抽升近半成

今日將公布業績的中國鐵塔（0788）一度漲逾6.5%，見1.31元，最新報1.29元，仍升4.9%。

【09:41】美圖一度升逾14%

恒生指數最新報29224點，升125點或0.43%；科指報11363點，升71點或0.63%。小米（1810）曾插至30天低位，見23.35元，最新報23.7元，跌3.1%。

中移動（0941）曾高見57.9元，升0.35%，報57.05元；中國鐵塔（0788）曾高見1.31元，現報1.28元，升4.1%；

美圖（1357）一度拉升逾14%，見3.1元，最新報2.97元，仍升9.6%。

「三桶油」領漲大市，中海油（0883）升4.6%；中石油（0857）升5.8%；中石化（0386）升3.88%。

【09:20】恒指高開264點

恒生指數開市報29362點，升264點或0.91%。「三桶油」領漲大市，中海油（0883）升5%；中石油（0857）升4.4%；中石化（0386）升2%。

美團（3690）開盤報343.2元，升1.8%；阿里（9988）高開0.8%，報228.8元；騰訊 （0700）升0.6%，報683.5元；小米（1810）低開2.25%，報23.9元，逼近去年12月的配股價下限23.7元。