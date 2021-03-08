恒生指數升逾百點　三桶油領漲　小米跌逾3%｜持續更新

撰文：劉紹蘭
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美國參議院以一票之差成功通過總統拜登（Joe Biden）提出的1.9萬億美元刺激經濟方案，並交由眾議院表決。美股上周五三大指數高收，今日亞太區股市普遍造好。
【09:41】美圖一度升逾14%
恒生指數最新報29224點，升125點或0.43%；科指報11363點，升71點或0.63%。小米（1810）曾插至30天低位，見23.35元，最新報23.7元，跌3.1%。
中移動（0941）曾高見57.9元，升0.35%，報57.05元；中國鐵塔（0788）曾高見1.31元，現報1.28元，升4.1%；
美圖（1357）一度拉升逾14%，見3.1元，最新報2.97元，仍升9.6%。
「三桶油」領漲大市，中海油（0883）升4.6%；中石油（0857）升5.8%；中石化（0386）升3.88%。
【09:20】恒指高開264點
恒生指數開市報29362點，升264點或0.91%。「三桶油」領漲大市，中海油（0883）升5%；中石油（0857）升4.4%；中石化（0386）升2%。
美團（3690）開盤報343.2元，升1.8%；阿里（9988）高開0.8%，報228.8元；騰訊 （0700）升0.6%，報683.5元；小米（1810）低開2.25%，報23.9元，逼近去年12月的配股價下限23.7元。