康聖環球來港IPO　去年首三季新冠檢測收入近億元

撰文： 蘇梓墨 最後更新日期： 2021-03-08 12:34

據《界面新聞》報道，近期，獨立臨床特檢服務提供商康聖環球提交港股IPO招股書。高盛、中金公司和瑞信擔任聯席保薦人。

招股書顯示，康聖環球自稱是中國首家獨立臨床特檢服務提供商，主要瞄向具有龐大增長潛力或與血液學特檢服務有重大協同效益的專科領域，包括遺傳病及罕見病、傳染病、腫瘤及神經學。

2003年該公司成立初始，康聖環球從事獨立血液學臨床特檢。該公司稱「已於中國獨立血液學臨床特檢行業成功確立主導地位」。據弗若斯特沙利文，按收入計，2019年康聖環球佔據最大（或42%）的市場份額。康聖環球稱，在中國所有獨立特檢供貨商中，其擁有最大的特檢組合，在服務選單上提供逾3,500種檢驗項目，其中血液學檢驗項目約2,300種。

截至2020年9月30日止九個月，康聖環球從COVID-19相關檢測產生收入9,930萬元。（資料圖片）

從COVID-19相關檢測產生收入近億元

值得一提的是，康聖環球還提供新冠相關檢測服務。在中國疫情最嚴重的時候，康聖環球還為火神山、雷神山這兩家主要急診專業現場醫院提供檢測服務。據介紹，該公司於2020年2月開始提供相關檢測服務，已開發出基於免疫的檢測服務。

招股書顯示，從樣本送達康聖環球的實驗室開始，康聖環球的檢測的周轉時間約為半天。截至最後實際可行日期，完成超過150萬次相關檢測。截至2020年9月30日止九個月，康聖環球從相關檢測產生收入9,930萬元。

不過，該公司坦言，相關檢測服務所得收入未必會持續。需要指出的是，康聖環球的收入及盈利能力受疫情的負面影響。截至2020年9月30日止九個月，公司血液學、遺傳病及罕見病、傳染病、神經病學、婦科相關及常規檢查服務的收入分別較2019年同期減少6.2%、14.7%、26.1%、12.6%、21.6%及28.6%。

財務數據顯示，2018年、2019年及2020年前9月，康聖環球分別實現收入7.06億元、8.33億元、6.54億元；同期，該公司對應虧損為5,434.9萬元、1.69億元、2.18億元；經調整利潤分別為1,885.3萬元、5,332.6萬元、5,941.2萬元；期內的毛利率分別是53.6%、54.3%、50.9%。此外，康聖環球報吿期內的負債總額分別是11.94億元、14.64億元、19.44億元。

康聖環球坦言，倘若公司獨立特檢服務或任何未來的服務不能獲得或維持顯著的商業市場認可，可能會對公司的業務及經營業績產生不利影響。同時，倘若公司無法獲得或延遲獲得所需的監管批准，康聖環球可能無法迅速或甚至根本無法將新服務商業化，從而對其產生收入的能力將受到重大損害。

招股說明書披露，康聖環球曾進行多輪融資，參投的機構股東有全球第三方檢測龍頭梅奧醫療、CPE中信產業基金、KPCB、中銀國際、農銀國際、Investcorp、鼎珮集團、晨興創投、瑞伏醫療健康基金、中經合集團等機構。