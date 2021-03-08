油股逆市衝高應如何部署？　專家話可採取呢個策略｜港股短評

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-08 11:46

石油股集體走高，中國石油（0857）升5.46%，中海油田服務（2883）升0.35%，中國石油化工（0386）升3.2%，中國海洋石油（0883）升1.83%。

油價於亞洲交易時段上揚，紐約期油每桶最新報67.77美元，升1.68美元或2.54%；布蘭特期油最新報71.2美元，升1.84美元或2.65%。

昨日（7日），沙特石油設施一度遇襲。沙特阿拉伯能源部表示，沙特主要石油出口設施所在地—拉斯塔努拉的石油儲存設施，遭到無人機和飛彈襲擊，但無造成人命和財產損失，也門胡塞武裝承認發動今次襲擊。

油價反彈是否持續？

此前，石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯等非OPEC組織成員宣佈，同意將大部分減產政策延續到4月份，再加上美國利好的就業數據改善了燃料需求前景，推動國際油價大升。

輝立資本管理董事兼基金經理黃瑋傑表示，OPEC減產至4月，原油需求增加，短期利好油價，惟他建議投資者可待油股回落5%至8%再入市。

在最新報告中，摩根士丹利分析師維持3季度布倫特油價預期為70美元。不過報告認為，由於二及三季度每日全球原油市場仍有140至190萬桶的供應缺口，油價在樂觀情況下有望升到80美元。

不過，國泰君安表示，短期來看，原油價格可能主要還是跟着美元指數變化。中期來看，參考主要石油消費國的最新數據，全球石油需求目前似乎僅低於2019年疫情前水平 3%廷4%（或每日300至400 萬桶），庫存相對偏高，所以原油價格出現大幅度暴升的可能性並不高，等原油庫存去到正常水平之後，未來兩到三年有可能出現相對高油價。

此外，英國將於2030年停止銷售石油及柴油車；中國計劃於2030年前將風電和太陽風發電容量提高近三倍，並大幅增加電動車數量；美國在拜登政府領導下正快速加大應對氣候變化的努力。國泰君安指出，石油需求即使在中短期內也有較大下行壓力。